https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/oldurup-parcalara-ayirip-10-yil-derin-dondurucuda-saklamislardi-failleri-12-yil-sonra-yakalandi--1108003434.html

Öldürüp parçalara ayırıp 10 yıl derin dondurucuda saklamışlardı: Failleri 12 yıl sonra yakalandı

Öldürüp parçalara ayırıp 10 yıl derin dondurucuda saklamışlardı: Failleri 12 yıl sonra yakalandı

Sputnik Türkiye

Kırıkkale'de geçen yıl buzdolabında ve derin dondurucuda parçalanmış halde bulunan cesetle ilgili 17 kişi 12 yıl sonra yakalandı. 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T11:32+0300

2026-08-14T11:32+0300

2026-08-14T11:34+0300

türki̇ye

kırıkkale

faili meçhul cinayet

adalet bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0e/1108003269_0:0:2774:1560_1920x0_80_0_0_7df7a9d7cced19f5b51802066699515f.jpg

Kırıkkale'de geçen yıl bir apartman dairesinde buzdolabı ve derin dondurucuda bulunan ve 7 parçaya ayrılmış erkek cesediyle ilgili soruşturmada failler 12 yıl sonra yakalandı. Raftan indirilerek tekrar açılan dosya kapsamında 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma yapıldı, kamera görüntüleri, plaka tanıma sistemi ve GSM kayıtları incelendi. Faili meçhul kalan dosya yeniden açıldı Hüseyin Okumuşoğlu cinayetiyle ilgili, Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı çalışma yürüttü.Bu kapsamda 98 kişinin ifadesine başvurularak 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi.Olay yeri ve çevresine ilişkin ayrıntılı teknik incelemeler yapılarak, şüphelilere ait GSM hatları üzerinde çeşitli analizler gerçekleştirildi, plaka tanıma sistemi (PTS) kayıtları incelendi.Temin edilebilen kamera görüntüleri değerlendirilerek, araç kiralama şirketlerinden otopark görevlilerine kadar çok sayıda kişi ve kurumdan bilgi temin edildi. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller ve yapılan analizler sonucunda, maktulün öldürülmesi olayına iştirak ettikleri değerlendirilen 17 şüpheli belirlendi.12 yıl sonra yakalandılarOlay tarihinden yaklaşık 12 yıl sonra bugün sabah saatlerinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından çok sayıda polisin katılımıyla Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 zanlı gözaltına alındı. Soruşturmanın tüm yönleriyle ve en ince ayrıntısına kadar değerlendirilmek suretiyle büyük bir titizlik ve hassasiyet içerisinde sürdürüldüğü belirtildi.Ne olmuştu?Çalılıöz Mahallesi 11. Sokak'ta 16 Mayıs 2025'te 3 katlı apartmanın son katında evi bulunan C.Ç, kira ücretini alamayınca kiracısı olduğu öğrenilen M.V'yi aramış, telefonu açan M.V'nin kızı, annesinin 3 Mayıs'ta vefat ettiğini söylemişti.Ev sahibi C.Ç, bunun üzerine il dışından Kırıkkale'ye gelerek evin durumunu görmek için dairenin kapısını çilingire açtırarak içeri girmiş, evde yaptığı incelemede, buzdolabı ve derin dondurucuda parçalanmış ceset bulmuştu.Ekiplerce yapılan incelemede, bir erkek cesedinin parçalanarak çöp poşetleri içinde dolaplara yerleştirildiği belirlenmiş, evde satır ele geçirilmişti.Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından cesedin, 2014'te kayıp ilanı verilen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlenmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan ölen kiracı M.V'nin kocası S.V, kızı S.V, oğlu H.V. ile yeğeni K.G, sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/nilda-muge-sahin-cinayeti-katil-zanlisi-tutuklandi-1107991857.html

türki̇ye

kırıkkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kırıkkale, faili meçhul cinayet, adalet bakanlığı