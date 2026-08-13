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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/nilda-muge-sahin-cinayeti-katil-zanlisi-tutuklandi-1107991857.html
Nilda Müge Şahin cinayeti: Katil zanlısı tutuklandı
Nilda Müge Şahin cinayeti: Katil zanlısı tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul’un Şişli ilçesinde eski kız arkadaşı Nilda Müge Şahin’i silahla öldürdükten sonra kaçan ve Sarıyer’deki Ayazağa Ormanı’nda yakalanan 31 yaşındaki... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
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katil zanlısı
kadın cinayetleri
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5 Ağustos’ta Gülbahar Mahallesi Oya Sokak’ta Nazir Ilgın, eski kız arkadaşı Nilda Müge Şahin’i silahla öldürerek olay yerinden kaçtı.7 gün boyunca Ayazağa Ormanı’nda saklandığı belirlenen şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Nazir Ilgın, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/nilda-muge-cinayetinde-dikkat-ceken-detay-mezarina-cicek-birakmis-1107979036.html
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sarıyer, şişli, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, katil, katil zanlısı, kadın cinayetleri, kadın cinayeti

Nilda Müge Şahin cinayeti: Katil zanlısı tutuklandı

21:12 13.08.2026
© AAgözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© AA
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İstanbul’un Şişli ilçesinde eski kız arkadaşı Nilda Müge Şahin’i silahla öldürdükten sonra kaçan ve Sarıyer’deki Ayazağa Ormanı’nda yakalanan 31 yaşındaki Nazir Ilgın tutuklandı.
5 Ağustos’ta Gülbahar Mahallesi Oya Sokak’ta Nazir Ilgın, eski kız arkadaşı Nilda Müge Şahin’i silahla öldürerek olay yerinden kaçtı.
7 gün boyunca Ayazağa Ormanı’nda saklandığı belirlenen şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Savcılıkta ifade veren Nazir Ilgın, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
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