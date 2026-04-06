Sosyal medyada 'tetikçi borsası' kurdular: 38 kişi adliyeye sevk edildi

Sosyal medyada 'tetikçi borsası' kurdular: 38 kişi adliyeye sevk edildi

Sputnik Türkiye

Sosyal medya üzerinde yaptıkları paylaşımlarda para karşısında yasa dışı işler yapabileceklerini ilan eden çok sayıda kişiye operasyon düzenlendi. 38 kişi... 06.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-06T16:30+0300

2026-04-06T16:30+0300

2026-04-06T16:30+0300

Sosyal medya üzerinden 'tetik işleriniz yapılır', 'mekan kurşunlanır' gibi ilanlar vererek para karşılığında yasa dışı işler yapabileceklerini belirten şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 38 kişi adliyeye sevk edildi. Sosyal medyada 'iş' aradılarSabah'ın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen çalışmalarda suç içerikli paylaşımlar yapan hesaplar inceleme altına alındı. İncelemelerde sosyal medya hesaplarında "Tetik işleriniz yapılır, infaz, bel altı bel üstü, mekan kurşunlanır, haraç kesme, İstanbul içi mekan yaralama, tetik düşürülür" biçiminde açıkça suç çağrısı içeren ilanlar verildiği tespit edildi. İncelemelerde bu ilanları veren kişiler tek tek tespit edilirken 16 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan 38 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlanırken adliyeye sevk edildiler.

Sputnik Türkiye

bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, yasa dışı, tetikçi