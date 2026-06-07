https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/kocaelide-kadin-cinayeti-koca-5-cocuk-annesi-karisini-bicaklayarak-oldurdu-1106321659.html

Kocaeli'de kadın cinayeti: Koca, 5 çocuk annesi karısını bıçaklayarak öldürdü

Kocaeli'de kadın cinayeti: Koca, 5 çocuk annesi karısını bıçaklayarak öldürdü

Sputnik Türkiye

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 5 çocuk annesi genç kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 07.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-07T19:15+0300

2026-06-07T19:15+0300

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Diliskelesi Mahallesi 735. Sokak'ta 35 yaşındaki Erdal T. ve eşi 32 yaşındaki Elif T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası Erdal T., eşini vücudunun farklı bölgelerinden defalarca bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Elif T., ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen 5 çocuk annesi genç kadın hayata döndürülemedi.Erdal T., polis tarafından gözaltına alındı.

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Sputnik Türkiye

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