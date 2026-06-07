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Kocaeli'de kadın cinayeti: Koca, 5 çocuk annesi karısını bıçaklayarak öldürdü
Kocaeli'de kadın cinayeti: Koca, 5 çocuk annesi karısını bıçaklayarak öldürdü
Sputnik Türkiye
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 5 çocuk annesi genç kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 07.06.2026, Sputnik Türkiye
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Diliskelesi Mahallesi 735. Sokak'ta 35 yaşındaki Erdal T. ve eşi 32 yaşındaki Elif T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası Erdal T., eşini vücudunun farklı bölgelerinden defalarca bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Elif T., ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen 5 çocuk annesi genç kadın hayata döndürülemedi.Erdal T., polis tarafından gözaltına alındı.
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dilovası, türkiye, kocaeli, kocaeli i̇l sağlık müdürlüğü, kocaeli devlet hastanesi, kocaeli valiliği, kocaeli i̇l emniyet müdürlüğü, kocaeli cumhuriyet başsavcılığı

Kocaeli'de kadın cinayeti: Koca, 5 çocuk annesi karısını bıçaklayarak öldürdü

19:15 07.06.2026
© AA / Ekrem Sıtkı MeralKocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kişi karısını bıçaklayarak öldürdü
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kişi karısını bıçaklayarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
© AA / Ekrem Sıtkı Meral
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 5 çocuk annesi genç kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Diliskelesi Mahallesi 735. Sokak'ta 35 yaşındaki Erdal T. ve eşi 32 yaşındaki Elif T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası Erdal T., eşini vücudunun farklı bölgelerinden defalarca bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Elif T., ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen 5 çocuk annesi genç kadın hayata döndürülemedi.
Erdal T., polis tarafından gözaltına alındı.
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
TÜRKİYE
Gümüşhane'de cinayet: Eşini döverek öldürdü
2 Haziran , 17:11
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