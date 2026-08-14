Lübnan Başbakanı'nın hesabı ele geçirildi, paylaşımı silindi: 'Yeniden paylaşıyorum'

Hesabıma erişip silen birinin varlığını fark ettikten sonra, dün yazdıklarımı yeniden paylaşıyorum:

İsrail'in Mansuri, Doğu Zutar, Kafr Tibnit ve Güney'deki diğer köyler ile kasabalarda, saldırılar, sızmalar, sistematik kazı ve yıkım operasyonlarıyla evleri, konut mahallelerini, altyapıyı, hükümet binalarını ve ibadet yerlerini hedef alması, uluslararası hukukun ilkeleri ve kuralları ile uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlalini oluşturmaktadır.

Kazı ve yıkım operasyonlarını askeri tesislerin varlığı bahanesiyle haklı çıkarmak ise, sahada hedef alınanların niteliğiyle çürütülmektedir. Köyler ve kasabaların, evleri, mahalleleri, hükümet binaları, kamu tesisleri, ibadet yerleri ve altyapılarıyla birlikte tamamının "askeri tesisler" olduğu iddiası, hiçbir mantıkla uyuşmamakta ve bu tesislerin yok edilmesi, sakinlerinin sürülmesi ve geri dönmelerinin engellenmesi için bir örtü oluşturamamaktadır.

"Lübnan'ın egemenliği, halkının güvenliği ve Güney'lilerin topraklarına dönme hakkı ile köylerini yeniden inşa etme hakkı, pazarlık edilebilir meseleler değildir."