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Lübnan Başbakanı'nın hesabı ele geçirildi, paylaşımı silindi: 'Yeniden paylaşıyorum'
Lübnan Başbakanı'nın hesabı ele geçirildi, paylaşımı silindi: 'Yeniden paylaşıyorum'
Sputnik Türkiye
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, sosyal medya hesabına izinsiz erişildiğini ve İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına ilişkin paylaşımının... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
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Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabının ele geçirildiğini ve İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ilişkin paylaşımının silindiğini açıkladı.Selam, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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lübnan, i̇srail, sosyal medya, hack
lübnan, i̇srail, sosyal medya, hack

Lübnan Başbakanı'nın hesabı ele geçirildi, paylaşımı silindi: 'Yeniden paylaşıyorum'

04:44 14.08.2026
© AA / Mustafa YalçınLübnan Başbakanı Nevvaf Selam
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© AA / Mustafa Yalçın
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Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, sosyal medya hesabına izinsiz erişildiğini ve İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına ilişkin paylaşımının silindiğini açıkladı.
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabının ele geçirildiğini ve İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına ilişkin paylaşımının silindiğini açıkladı.
Selam, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Hesabıma erişip silen birinin varlığını fark ettikten sonra, dün yazdıklarımı yeniden paylaşıyorum:

İsrail'in Mansuri, Doğu Zutar, Kafr Tibnit ve Güney'deki diğer köyler ile kasabalarda, saldırılar, sızmalar, sistematik kazı ve yıkım operasyonlarıyla evleri, konut mahallelerini, altyapıyı, hükümet binalarını ve ibadet yerlerini hedef alması, uluslararası hukukun ilkeleri ve kuralları ile uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlalini oluşturmaktadır.

Kazı ve yıkım operasyonlarını askeri tesislerin varlığı bahanesiyle haklı çıkarmak ise, sahada hedef alınanların niteliğiyle çürütülmektedir. Köyler ve kasabaların, evleri, mahalleleri, hükümet binaları, kamu tesisleri, ibadet yerleri ve altyapılarıyla birlikte tamamının "askeri tesisler" olduğu iddiası, hiçbir mantıkla uyuşmamakta ve bu tesislerin yok edilmesi, sakinlerinin sürülmesi ve geri dönmelerinin engellenmesi için bir örtü oluşturamamaktadır.

"Lübnan'ın egemenliği, halkının güvenliği ve Güney'lilerin topraklarına dönme hakkı ile köylerini yeniden inşa etme hakkı, pazarlık edilebilir meseleler değildir."

This Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File) - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
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