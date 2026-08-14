CENTCOM açıkladı: ABD, 'çok uluslu İHA görev gücü' kurdu
03:31 14.08.2026 (güncellendi: 03:33 14.08.2026)
© AP Photo / Susan WalshThis Feb. 6, 2017 file photo shows the U.S. Central Command at MacDill Air Force Base in Tampa, Fla. A Navy sailor assigned to United States Central Command headquarters in Florida has tested positive for the novel coronavirus. CENTCOM spokesman Capt. Bill Urban made the announcement in a news release Saturday, March 21, 2020. . Urban says the sailor returned to the U.S. from overseas travel on March 15, and went into precautionary quarantine at his home. (AP Photo/Susan Walsh, File)
© AP Photo / Susan Walsh
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), çok alanlı ve çok uluslu ilk 'tek yönlü saldırı İHA' görev gücünü oluşturmak için harekete geçti. 'Şahin Saldırı Görev Gücü' adı verilecek birliğin, ABD ve diğer katılımcı ülkelerin insansız sistemlerini tek çatı altında birleştirme amacıyla kurulacağı bildiriliyor.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Ortadoğu'da güvenliği güçlendirme amacıyla çok alanlı ve çok uluslu ilk saldırı İHA görev gücünün kurulduğunu açıkladı.
CENTCOM'un 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamaya göre, 'Task Force Falcon Strike' (Şahin Vuruşu Görev Gücü) adı verilen birlik denizden, deniz yüzeyinden ve denizaltından kullanılabilen tek yönlü saldırı insansız hava araçlarından oluşan sistemleri bünyesinde barındıracak.
Görev gücündeki sistemlerin, ABD ve bölgesel ortakların askeri destek personeli tarafından işletileceği belirtildi.
Görev gücü SOCCENT tarafından yönetilecek
Açıklamada, Falcon Strike'ın personel yapılanmasının merkezi Florida'da bulunan ABD Özel Harekat Komutanlığı (SOCCENT) bünyesindeki personel tarafından yürütüleceği ifade edildi.
Yeni oluşumun, daha önce Akrep Saldırı Görev Gücü projesinin kurulmasında görev alan ekiplerin deneyimlerinden yararlanacağı kaydedildi. Scorpion Strike kapsamında ABD Donanması'na ait bir gemiden ilk saldırı İHA'sının fırlatıldığı ve Destansı Öfke Operasyonu sırasında İran'a yönelik saldırılarda deniz insansız sistemlerinin kullanıldığı belirtildi.
Bölgesel ortaklara davet
CENTCOM'un, bölgesel müttefikleriyle resmi istişare sürecini başlattığı ve ülkelere katılım daveti gönderdiği bildirildi.
Açıklamaya göre, bölgesel ortakların görev gücüne dahil olmasıyla sözü geçen görev gücünün, CENTCOM'un sorumluluk alanındaki 21 ülkeyi kapsayan birleşik ve çok uluslu bir caydırıcılık sistemine dönüştürülmesi planlanıyor. Bu sorumluluk alanının Ortadoğu, Orta Asya ve Güney Asya'yı kapsayacağı belirtiliyor.