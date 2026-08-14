https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/abd-cok-uluslu-iha-gorev-gucu-kurdu-1107995413.html

CENTCOM açıkladı: ABD, 'çok uluslu İHA görev gücü' kurdu

CENTCOM açıkladı: ABD, 'çok uluslu İHA görev gücü' kurdu

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), çok alanlı ve çok uluslu ilk 'tek yönlü saldırı İHA' görev gücünü oluşturmak için harekete geçti. 'Şahin Saldırı... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T03:31+0300

2026-08-14T03:31+0300

2026-08-14T03:33+0300

dünya

abd

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Ortadoğu'da güvenliği güçlendirme amacıyla çok alanlı ve çok uluslu ilk saldırı İHA görev gücünün kurulduğunu açıkladı.CENTCOM'un 13 Ağustos'ta yaptığı açıklamaya göre, 'Task Force Falcon Strike' (Şahin Vuruşu Görev Gücü) adı verilen birlik denizden, deniz yüzeyinden ve denizaltından kullanılabilen tek yönlü saldırı insansız hava araçlarından oluşan sistemleri bünyesinde barındıracak.Görev gücündeki sistemlerin, ABD ve bölgesel ortakların askeri destek personeli tarafından işletileceği belirtildi.Görev gücü SOCCENT tarafından yönetilecekAçıklamada, Falcon Strike'ın personel yapılanmasının merkezi Florida'da bulunan ABD Özel Harekat Komutanlığı (SOCCENT) bünyesindeki personel tarafından yürütüleceği ifade edildi.Yeni oluşumun, daha önce Akrep Saldırı Görev Gücü projesinin kurulmasında görev alan ekiplerin deneyimlerinden yararlanacağı kaydedildi. Scorpion Strike kapsamında ABD Donanması'na ait bir gemiden ilk saldırı İHA'sının fırlatıldığı ve Destansı Öfke Operasyonu sırasında İran'a yönelik saldırılarda deniz insansız sistemlerinin kullanıldığı belirtildi.Bölgesel ortaklara davetCENTCOM'un, bölgesel müttefikleriyle resmi istişare sürecini başlattığı ve ülkelere katılım daveti gönderdiği bildirildi.Açıklamaya göre, bölgesel ortakların görev gücüne dahil olmasıyla sözü geçen görev gücünün, CENTCOM'un sorumluluk alanındaki 21 ülkeyi kapsayan birleşik ve çok uluslu bir caydırıcılık sistemine dönüştürülmesi planlanıyor. Bu sorumluluk alanının Ortadoğu, Orta Asya ve Güney Asya'yı kapsayacağı belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/abd-ihalara-gumruk-vergisi-getiriyor-en-hassas-kategoriye-en-yuksek-gumruk-vergisi-1107994928.html

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Sputnik Türkiye

abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), i̇nsansız hava aracı (i̇ha)