https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/icisleri-bakanligi-acikladi-erdal-besikcioglu-gorevden-uzaklastirildi-1107748510.html
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
Tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. 03.08.2026, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanlığı, yaptığı basın açıklamasıyla Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirdi.Açıklamada şunlar ifade edildi:Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Beşikçioğlu ile birlikte 40 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiş ve tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/etimesgut-belediyesine-yonelik-sorusturma-kapsaminda-gozaltina-alinan-erdal-besikcioglu-tutuklandi-1107727412.html
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erdal beşikçioğlu, son dakika, etimesgut belediyesi
erdal beşikçioğlu, son dakika, etimesgut belediyesi
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı
23:10 03.08.2026 (güncellendi: 23:18 03.08.2026)
Tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığı, yaptığı basın açıklamasıyla Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı bildirdi.
Açıklamada şunlar ifade edildi:
Hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Edimin İfasına Fesat Karıştırmak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma, İcbar Suretiyle İrtikap, Zimmet ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.08.2026 tarih ve 2026/744 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Beşikçioğlu ile birlikte 40 kişi hakkında tutuklama kararı verilmiş ve tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilmişti.