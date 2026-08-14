https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/karadeniz-ve-marmara-kiyilarinda-kirmizi-bayrak-cekildi-1107996198.html
Karadeniz ve Marmara kıyılarında kırmızı bayrak çekildi
Karadeniz ve Marmara kıyılarında kırmızı bayrak çekildi
Sputnik Türkiye
Meteoroloji'den gelen kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga uyarılarının ardından Bartın, İstanbul, Trabzon, Sakarya ve Tekirdağ'da can güvenliğini korumak amacıyla... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T07:05+0300
2026-08-14T07:05+0300
2026-08-14T07:05+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporunda kuvvetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları uyarısı yapmasının ardından mülki idare amirlikleri harekete geçti. Karadeniz ve Marmara kıyılarındaki birçok ilde, yüksek dalga boyu ve boğulma vakalarına yol açan çeken akıntı riski nedeniyle plajlar geçici olarak vatandaşların kullanımına kapatıldı. Kararlar, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları ile il ve ilçe kaymakamlıkları tarafından olağanüstü toplantılarla alındı.İstanbul ve Bartın'da plajlar kapatıldı: Yasağın detaylarıYasak kararlarının kapsamı illere göre değişiklik gösteriyor. Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; Güzelcehisar, Hatipler, İnkumu, Kızılkum, Mugada, Bozköy, Çakraz, Göçkün, Kapısuyu, Karaman ve Tekkeönü plajlarında 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde üç gün boyunca denize girmek yasaklandı.İstanbul'da ise dalga yüksekliği ve elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar düğmeye bastı. Şile ve Sarıyer Kısırkaya Halk Plajı'nda 14 Ağustos tarihi itibarıyla denize giriş kısıtlanırken, Arnavutköy ilçesinde yer alan sahillerde yasağın 14, 15 ve 16 Ağustos günlerini kapsayacağı duyuruldu.Karadeniz ve Marmara kıyılarında alarmKaradeniz'in diğer kritik noktalarında da benzer tedbirler uygulandı. Trabzon Valiliği, vatandaşların can güvenliği gerekçesiyle 14-15 Ağustos tarihlerinde il genelinde denize girilmesini yasakladı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde bugün, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde ise 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde sahiller kapatıldı. Sahilde görev yapan cankurtaran ekipleri uyarı amacıyla bayrakları kırmızıya çevirdi.Marmara Denizi kıyısında bulunan Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde de elverişsiz hava şartları yüzünden denize girilmesine izin verilmiyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve emniyet güçleri, devriye araçlarından ve sahil hoparlörlerinden anonslar yaparak vatandaşların boğulma olayları riskine karşı alınan kurallara titizlikle uyması gerektiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/meteoroloji-saat-verip-uyardi-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-siddetli-firtina-ve-saganak-alarmi-1107995965.html
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karadeniz, bartın, i̇stanbul, sahil güvenlik komutanlığı, haberler, türkiye
karadeniz, bartın, i̇stanbul, sahil güvenlik komutanlığı, haberler, türkiye
Karadeniz ve Marmara kıyılarında kırmızı bayrak çekildi
Meteoroloji'den gelen kuvvetli rüzgar ve yüksek dalga uyarılarının ardından Bartın, İstanbul, Trabzon, Sakarya ve Tekirdağ'da can güvenliğini korumak amacıyla plajlar kapatıldı. Karadeniz ve Marmara kıyılarında çeken akıntı ve dalga boyunun yüksekliği nedeniyle kırmızı bayrak çekilirken yetkililer uyarılara titizlikle uyulmasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporunda kuvvetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları uyarısı yapmasının ardından mülki idare amirlikleri harekete geçti. Karadeniz ve Marmara kıyılarındaki birçok ilde, yüksek dalga boyu ve boğulma vakalarına yol açan çeken akıntı riski nedeniyle plajlar geçici olarak vatandaşların kullanımına kapatıldı. Kararlar, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları ile il ve ilçe kaymakamlıkları tarafından olağanüstü toplantılarla alındı.
İstanbul ve Bartın'da plajlar kapatıldı: Yasağın detayları
Yasak kararlarının kapsamı illere göre değişiklik gösteriyor. Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; Güzelcehisar, Hatipler, İnkumu
, Kızılkum, Mugada, Bozköy, Çakraz, Göçkün, Kapısuyu, Karaman
ve Tekkeönü plajlarında 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde üç gün boyunca denize girmek yasaklandı
.
İstanbul'da ise dalga yüksekliği ve elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar düğmeye bastı. Şile ve Sarıyer Kısırkaya Halk Plajı'nda 14 Ağustos tarihi itibarıyla denize giriş kısıtlanırken, Arnavutköy
ilçesinde yer alan sahillerde yasağın 14, 15 ve 16 Ağustos günlerini kapsayacağı duyuruldu.
Karadeniz ve Marmara kıyılarında alarm
Karadeniz'in diğer kritik noktalarında da benzer tedbirler uygulandı. Trabzon Valiliği, vatandaşların can güvenliği
gerekçesiyle 14-15 Ağustos tarihlerinde il genelinde denize girilmesini yasakladı. Sakarya'nın Karasu
ilçesinde bugün, Kaynarca
ve Kocaali
ilçelerinde ise 14, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde sahiller kapatıldı. Sahilde görev yapan cankurtaran ekipleri
uyarı amacıyla bayrakları kırmızıya çevirdi.
Marmara Denizi
kıyısında bulunan Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ve Şarköy
ilçelerinde de elverişsiz hava şartları yüzünden denize girilmesine izin verilmiyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ve emniyet güçleri, devriye araçlarından ve sahil hoparlörlerinden anonslar yaparak vatandaşların boğulma olayları
riskine karşı alınan kurallara titizlikle uyması gerektiğini bildirdi.