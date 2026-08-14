https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/karabukte-kkka-suphesiyle-tedavi-goren-kisi-hayatini-kaybetti-1108017179.html
Karabük’te KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Karabük’te KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Karabük’ün Eflani ilçesinde, kene ısırmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastanede tedavi gören 61 yaşındaki Nuri Bostancı yaşamını... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T18:27+0300
2026-08-14T18:27+0300
2026-08-14T18:29+0300
türki̇ye
kene
hastalık
hastalık belirtileri
salgın hastalık
bulaşıcı hastalık
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0e/1108017307_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_978f28518d99b2b6d2117e2ad4b8dbf5.jpg
Osmanlar köyünde yaşayan 61 yaşındaki Nuri Bostancı'ya 6 Ağustos'ta kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan Bostancı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. KKKA şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Bostancı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Bostancı’nın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Eflani Merkez Çarşı Camisi’ne getirildi. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılınan Bostancı, Osmanlar köyü Akbaş Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/kene-can-aldi-emekli-polis-hayatini-kaybetti-1107992450.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0e/1108017307_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_a6c938923289c681f611f46b3e3bc0d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kene, hastalık, hastalık belirtileri, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
kene, hastalık, hastalık belirtileri, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
Karabük’te KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
18:27 14.08.2026 (güncellendi: 18:29 14.08.2026)
Karabük’ün Eflani ilçesinde, kene ısırmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastanede tedavi gören 61 yaşındaki Nuri Bostancı yaşamını yitirdi.
Osmanlar köyünde yaşayan 61 yaşındaki Nuri Bostancı'ya 6 Ağustos'ta kene tutundu.
Bir süre sonra rahatsızlanan Bostancı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. KKKA şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Bostancı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Bostancı’nın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Eflani Merkez Çarşı Camisi’ne getirildi. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılınan Bostancı, Osmanlar köyü Akbaş Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.