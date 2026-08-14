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Karabük’te KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Karabük’te KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Karabük’ün Eflani ilçesinde, kene ısırmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastanede tedavi gören 61 yaşındaki Nuri Bostancı yaşamını... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T18:27+0300

2026-08-14T18:27+0300

2026-08-14T18:29+0300

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Osmanlar köyünde yaşayan 61 yaşındaki Nuri Bostancı'ya 6 Ağustos'ta kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan Bostancı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. KKKA şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Bostancı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Bostancı’nın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Eflani Merkez Çarşı Camisi’ne getirildi. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılınan Bostancı, Osmanlar köyü Akbaş Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/kene-can-aldi-emekli-polis-hayatini-kaybetti-1107992450.html

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kene, hastalık, hastalık belirtileri, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)