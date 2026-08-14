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Karabük’te KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Karabük’te KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Karabük’ün Eflani ilçesinde, kene ısırmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastanede tedavi gören 61 yaşındaki Nuri Bostancı yaşamını... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-14T18:29+0300
türki̇ye
kene
hastalık
hastalık belirtileri
salgın hastalık
bulaşıcı hastalık
kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
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Osmanlar köyünde yaşayan 61 yaşındaki Nuri Bostancı'ya 6 Ağustos'ta kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan Bostancı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. KKKA şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Bostancı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Bostancı’nın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Eflani Merkez Çarşı Camisi’ne getirildi. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılınan Bostancı, Osmanlar köyü Akbaş Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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kene, hastalık, hastalık belirtileri, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)
kene, hastalık, hastalık belirtileri, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık, kırım kongo kanamalı ateşi (kkka)

Karabük’te KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

18:27 14.08.2026 (güncellendi: 18:29 14.08.2026)
© AA / Orhan KuzuKarabük'te Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören Nuri Bostancı yaşamını yitirdi
Karabük'te Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören Nuri Bostancı yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© AA / Orhan Kuzu
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Karabük’ün Eflani ilçesinde, kene ısırmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastanede tedavi gören 61 yaşındaki Nuri Bostancı yaşamını yitirdi.
Osmanlar köyünde yaşayan 61 yaşındaki Nuri Bostancı'ya 6 Ağustos'ta kene tutundu.
Bir süre sonra rahatsızlanan Bostancı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. KKKA şüphesiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Bostancı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Bostancı’nın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Eflani Merkez Çarşı Camisi’ne getirildi. İkindi namazının ardından cenaze namazı kılınan Bostancı, Osmanlar köyü Akbaş Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Kene - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
TÜRKİYE
Kene can aldı: Emekli polis hayatını kaybetti
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