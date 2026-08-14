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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/japonyada-rekor-yagis-4-kisi-hayatini-kaybetti-binlerce-kisi-mahsur-kaldi-1108002806.html
Japonya'da rekor yağış: 4 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi mahsur kaldı
Japonya'da rekor yağış: 4 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi mahsur kaldı
Sputnik Türkiye
Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Çiba eyaletinde 'emsalsiz' olarak nitelendirilen şiddetli yağışlar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T11:08+0300
2026-08-14T11:09+0300
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Japonya'nın başkenti Tokyo'nun yakınındaki Çiba eyaletinde etkili olan rekor düzeydeki yağışlar nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.Japonya Meteoroloji Ajansı, bölgede etkili olan yağışları "emsalsiz düzeyde şiddetli yağış" olarak nitelendirdi. Çiba Valisi Toshihito Kumagai de yaşananların Japonya'nın geçmişteki hava olayları açısından dahi son derece sıra dışı olduğunu belirterek, daha önce çok sayıda afete müdahale ettiğini ancak böyle bir durumla karşılaşmadığını söyledi.Saatte 100 milimetreden fazla yağış kaydedildiÇiba'da perşembe öğleden sonra saatte 100 milimetreden fazla yağış kaydedildi. Yetkililer, bunun ağustos ayındaki ortalama yağış miktarının yaklaşık üç katı olduğunu ve ülkede şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yağış miktarına ulaşıldığını açıkladı.Şiddetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde sel ve toprak kaymaları meydana geldi. Yetkililer perşembe günü 100 binden fazla hanenin tahliye edilmesini istedi.Hayatını kaybedenler arasında suyla dolan bir yolda aracının içinde mahsur kalan bir kadın da bulunuyor. İki kişinin ise sokakta fenalaşarak daha sonra hayatını kaybettiği bildirildi.Yolcular havalimanında mahsur kaldıŞiddetli yağışlar nedeniyle 20 binden fazla hanenin elektriği kesildi. Bazı demir yolu seferleri cuma sabahı itibarıyla durdurulurken, önemli kara yollarının bir bölümü de ulaşıma kapatıldı.Yaklaşık 7 bin yolcu, ulaşımın aksaması nedeniyle Tokyo'daki Narita Havalimanı'nda geceyi geçirmek zorunda kaldı. Yolcuların bir kısmı metro istasyonlarında mahsur kalırken, yaklaşık 1.800 kişi Çiba Eyalet Hükümet Binası'nda konakladı.Narita Havalimanı yetkilileri, cuma günü uçuşların normal şekilde gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı. Japan Airlines ise bazı uçuşlarda gecikmeler yaşanabileceğini ancak iptal beklemediğini bildirdi.Yağışların cuma gününe kadar sürmesi bekleniyorJaponya Meteoroloji Ajansı, ülkenin doğusuna taşınan sıcak ve nemli havanın üst seviyelerdeki soğuk havayla birleşmesi sonucu atmosferin son derece istikrarsız hale geldiğini açıkladı.Yetkililer, yağışların cuma gününün ilerleyen saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini belirterek sel ve toprak kayması riskine karşı uyarılarını sürdürüyor.Japonya ve çevre ülkeler bu hafta arka arkaya etkili olan fırtınaların etkisi altında kaldı. Dolphin, Chan-Hom ve Peilou tayfunları aynı dönemde bölgede etkili olurken, Dolphin Japonya'nın Okinawa Adası'nda şiddetli yağışlara, elektrik kesintilerine ve uçuş iptallerine yol açtı.Çin'in doğusunda hafta sonu karaya ulaşan Dolphin tayfunu nedeniyle de 1 milyondan fazla kişi tahliye edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/cinde-dolphin-tayfunu-alarmi-1-milyondan-fazla-kisi-tahliye-edildi-sanghayda-yagis-rekoru-kirildi-1107885470.html
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asya & pasifik, japonya, tokyo, çin, japonya meteoroloji ajansı

Japonya'da rekor yağış: 4 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi mahsur kaldı

11:08 14.08.2026 (güncellendi: 11:09 14.08.2026)
© REUTERS KYODOJaponya'da rekor yağış: 4 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi mahsur kaldı
Japonya'da rekor yağış: 4 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi mahsur kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© REUTERS KYODO
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Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Çiba eyaletinde 'emsalsiz' olarak nitelendirilen şiddetli yağışlar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Rekor yağışlar nedeniyle 20 binden fazla hanede elektrik kesildi, yaklaşık 7 bin yolcu Narita Havalimanı'nda geceyi geçirmek zorunda kaldı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun yakınındaki Çiba eyaletinde etkili olan rekor düzeydeki yağışlar nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Japonya Meteoroloji Ajansı, bölgede etkili olan yağışları "emsalsiz düzeyde şiddetli yağış" olarak nitelendirdi. Çiba Valisi Toshihito Kumagai de yaşananların Japonya'nın geçmişteki hava olayları açısından dahi son derece sıra dışı olduğunu belirterek, daha önce çok sayıda afete müdahale ettiğini ancak böyle bir durumla karşılaşmadığını söyledi.
© REUTERS Video obtained by ReutersJaponya'da rekor yağış: 4 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi mahsur kaldı
Japonya'da rekor yağış: 4 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi mahsur kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
Japonya'da rekor yağış: 4 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi mahsur kaldı
© REUTERS Video obtained by Reuters

Saatte 100 milimetreden fazla yağış kaydedildi

Çiba'da perşembe öğleden sonra saatte 100 milimetreden fazla yağış kaydedildi. Yetkililer, bunun ağustos ayındaki ortalama yağış miktarının yaklaşık üç katı olduğunu ve ülkede şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yağış miktarına ulaşıldığını açıkladı.
Şiddetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde sel ve toprak kaymaları meydana geldi. Yetkililer perşembe günü 100 binden fazla hanenin tahliye edilmesini istedi.
Hayatını kaybedenler arasında suyla dolan bir yolda aracının içinde mahsur kalan bir kadın da bulunuyor. İki kişinin ise sokakta fenalaşarak daha sonra hayatını kaybettiği bildirildi.
© REUTERS Issei KatoJaponya'da rekor yağış: 4 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi mahsur kaldı
Japonya'da rekor yağış: 4 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi mahsur kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
Japonya'da rekor yağış: 4 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi mahsur kaldı
© REUTERS Issei Kato

Yolcular havalimanında mahsur kaldı

Şiddetli yağışlar nedeniyle 20 binden fazla hanenin elektriği kesildi. Bazı demir yolu seferleri cuma sabahı itibarıyla durdurulurken, önemli kara yollarının bir bölümü de ulaşıma kapatıldı.
Yaklaşık 7 bin yolcu, ulaşımın aksaması nedeniyle Tokyo'daki Narita Havalimanı'nda geceyi geçirmek zorunda kaldı. Yolcuların bir kısmı metro istasyonlarında mahsur kalırken, yaklaşık 1.800 kişi Çiba Eyalet Hükümet Binası'nda konakladı.
Narita Havalimanı yetkilileri, cuma günü uçuşların normal şekilde gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı. Japan Airlines ise bazı uçuşlarda gecikmeler yaşanabileceğini ancak iptal beklemediğini bildirdi.
© REUTERS TOM BATEMANJaponya'da rekor yağış: 4 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi mahsur kaldı
Japonya'da rekor yağış: 4 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi mahsur kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
Japonya'da rekor yağış: 4 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi mahsur kaldı
© REUTERS TOM BATEMAN

Yağışların cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin doğusuna taşınan sıcak ve nemli havanın üst seviyelerdeki soğuk havayla birleşmesi sonucu atmosferin son derece istikrarsız hale geldiğini açıkladı.
Yetkililer, yağışların cuma gününün ilerleyen saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini belirterek sel ve toprak kayması riskine karşı uyarılarını sürdürüyor.
Japonya ve çevre ülkeler bu hafta arka arkaya etkili olan fırtınaların etkisi altında kaldı. Dolphin, Chan-Hom ve Peilou tayfunları aynı dönemde bölgede etkili olurken, Dolphin Japonya'nın Okinawa Adası'nda şiddetli yağışlara, elektrik kesintilerine ve uçuş iptallerine yol açtı.
Çin'in doğusunda hafta sonu karaya ulaşan Dolphin tayfunu nedeniyle de 1 milyondan fazla kişi tahliye edilmişti.
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