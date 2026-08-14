https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/japonyada-rekor-yagis-4-kisi-hayatini-kaybetti-binlerce-kisi-mahsur-kaldi-1108002806.html

Japonya'da rekor yağış: 4 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi mahsur kaldı

Japonya'da rekor yağış: 4 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi mahsur kaldı

Sputnik Türkiye

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınlarındaki Çiba eyaletinde 'emsalsiz' olarak nitelendirilen şiddetli yağışlar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T11:08+0300

2026-08-14T11:08+0300

2026-08-14T11:09+0300

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Japonya'nın başkenti Tokyo'nun yakınındaki Çiba eyaletinde etkili olan rekor düzeydeki yağışlar nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.Japonya Meteoroloji Ajansı, bölgede etkili olan yağışları "emsalsiz düzeyde şiddetli yağış" olarak nitelendirdi. Çiba Valisi Toshihito Kumagai de yaşananların Japonya'nın geçmişteki hava olayları açısından dahi son derece sıra dışı olduğunu belirterek, daha önce çok sayıda afete müdahale ettiğini ancak böyle bir durumla karşılaşmadığını söyledi.Saatte 100 milimetreden fazla yağış kaydedildiÇiba'da perşembe öğleden sonra saatte 100 milimetreden fazla yağış kaydedildi. Yetkililer, bunun ağustos ayındaki ortalama yağış miktarının yaklaşık üç katı olduğunu ve ülkede şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yağış miktarına ulaşıldığını açıkladı.Şiddetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde sel ve toprak kaymaları meydana geldi. Yetkililer perşembe günü 100 binden fazla hanenin tahliye edilmesini istedi.Hayatını kaybedenler arasında suyla dolan bir yolda aracının içinde mahsur kalan bir kadın da bulunuyor. İki kişinin ise sokakta fenalaşarak daha sonra hayatını kaybettiği bildirildi.Yolcular havalimanında mahsur kaldıŞiddetli yağışlar nedeniyle 20 binden fazla hanenin elektriği kesildi. Bazı demir yolu seferleri cuma sabahı itibarıyla durdurulurken, önemli kara yollarının bir bölümü de ulaşıma kapatıldı.Yaklaşık 7 bin yolcu, ulaşımın aksaması nedeniyle Tokyo'daki Narita Havalimanı'nda geceyi geçirmek zorunda kaldı. Yolcuların bir kısmı metro istasyonlarında mahsur kalırken, yaklaşık 1.800 kişi Çiba Eyalet Hükümet Binası'nda konakladı.Narita Havalimanı yetkilileri, cuma günü uçuşların normal şekilde gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı. Japan Airlines ise bazı uçuşlarda gecikmeler yaşanabileceğini ancak iptal beklemediğini bildirdi.Yağışların cuma gününe kadar sürmesi bekleniyorJaponya Meteoroloji Ajansı, ülkenin doğusuna taşınan sıcak ve nemli havanın üst seviyelerdeki soğuk havayla birleşmesi sonucu atmosferin son derece istikrarsız hale geldiğini açıkladı.Yetkililer, yağışların cuma gününün ilerleyen saatlerine kadar sürmesinin beklendiğini belirterek sel ve toprak kayması riskine karşı uyarılarını sürdürüyor.Japonya ve çevre ülkeler bu hafta arka arkaya etkili olan fırtınaların etkisi altında kaldı. Dolphin, Chan-Hom ve Peilou tayfunları aynı dönemde bölgede etkili olurken, Dolphin Japonya'nın Okinawa Adası'nda şiddetli yağışlara, elektrik kesintilerine ve uçuş iptallerine yol açtı.Çin'in doğusunda hafta sonu karaya ulaşan Dolphin tayfunu nedeniyle de 1 milyondan fazla kişi tahliye edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/cinde-dolphin-tayfunu-alarmi-1-milyondan-fazla-kisi-tahliye-edildi-sanghayda-yagis-rekoru-kirildi-1107885470.html

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