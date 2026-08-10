https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/cinde-dolphin-tayfunu-alarmi-1-milyondan-fazla-kisi-tahliye-edildi-sanghayda-yagis-rekoru-kirildi-1107885470.html

Çin'de Dolphin Tayfunu alarmı: 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi, Şanghay'da yağış rekoru kırıldı

Çin'de Dolphin Tayfunu alarmı: 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi, Şanghay'da yağış rekoru kırıldı

Sputnik Türkiye

Çin'in doğusunda etkili olan Dolphin Tayfunu nedeniyle 1 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Şanghay'da bazı bölgelerde son 150 yılı aşkın... 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T09:31+0300

2026-08-10T09:31+0300

2026-08-10T09:31+0300

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Çin'in doğusunda etkili olan Dolphin Tayfunu nedeniyle 1 milyondan fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, Şanghay'da bazı bölgelerde son 150 yılı aşkın sürenin en yüksek 24 saatlik yağışı kaydedildi. Yetkililer, günler sürebilecek şiddetli yağışların geniş çaplı sel ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısında bulundu.Çin'in doğusunda etkili olan güçlü Dolphin Tayfunu, kıyıya ulaşmasının ardından kuzeye ve iç kesimlere doğru ilerlerken beraberinde yoğun yağış ve kuvvetli rüzgar getirdi.Zhejiang eyaletindeki kıyı kenti Wenzhou'da 900 binden fazla kişi riskli bölgelerden tahliye edildi ve 1500'den fazla acil durum barınağı açıldı. Komşu Fujian eyaletinde ise yüksek riskli bölgelerde yaşayan 98 bin 900 kişi güvenli alanlara taşındı.Şanghay'da 150 yılı aşkın sürenin yağış rekoruŞanghay'da pazar akşamı itibarıyla riskli bölgelerde yaşayan 215 bin 600 kişi tahliye edildi. Bu sayının daha önce açıklanan 30 bin 300 kişilik tahliye rakamının oldukça üzerinde olduğu belirtildi.Kent merkezindeki bir meteoroloji istasyonunda pazartesi günü saat 07.00'ye kadar geçen 24 saatte yaklaşık 313 milimetre yağış ölçüldü. Bu değer, bölgede 150 yılı aşkın süredir tutulan kayıtlardaki en yüksek 24 saatlik yağış miktarı oldu.Şanghay'daki başka bir istasyonda ise yaklaşık 400 milimetre yağış kaydedildi. Şiddetli yağışların ardından kentte bazı yollar su altında kalırken, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da "Şanghay denize döndü" etiketi gündem oldu.Zhejiang genelinde cuma akşamından pazartesi sabahına kadar kaydedilen ortalama yağış miktarının 173 milimetreye ulaştığı ve bu seviyenin daha önce bölgede etkili olan Lekima ve Bavi tayfunları sırasında kaydedilen miktarları aştığı bildirildi.Sel ve toprak kayması uyarısıDolphin, pazartesi günü saat 05.00 itibarıyla hızla zayıflayarak tropikal fırtına seviyesine geriledi. Ancak sistemin kuzeye ve Çin'in iç kesimlerine doğru ilerlemesi nedeniyle ülkenin doğu ve orta kesimlerinde şiddetli yağışların devam etmesi bekleniyor.Yağışların Shandong'un yanı sıra Henan, Hubei, Anhui, Jiangsu, Zhejiang eyaletleri ile Şanghay'ı etkileyeceği tahmin ediliyor. Yetkililer şiddetli yağışlar için turuncu alarmı sürdürürken, yoğun yağışların çarşamba gününe kadar geniş çaplı sellere ve toprak kaymalarına neden olabileceği uyarısında bulundu. Şanghay'da 1300'den fazla uçuş iptal edildiTayfun nedeniyle Şanghay'daki iki havalimanında 1300'den fazla uçuş iptal edildi. Kentte yerel tren seferleri dahil olmak üzere bazı toplu taşıma hizmetleri de durduruldu.Şanghay'ın yaklaşık 150 kilometre güneyinde bulunan Zhejiang eyaletindeki Ningbo Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların pazartesi öğle saatlerinden itibaren yeniden başlaması planlandı. Tayfun Japonya ve Tayvan'ı da etkilediDolphin Tayfunu, Hong Kong'ta da aşırı sıcaklara neden oldu. Kentte pazar günü sıcaklık 36,9 dereceye ulaşarak ölçüm tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı. Yetkililer, aşırı sıcakların salı gününe kadar devam edebileceğini belirtti.Tayvan'da feribot seferleri durdurulurken, 180'den fazla uçuş iptal edildi. Tayfun daha önce Japonya'nın güneyindeki Okinawa eyaletini etkilerken 6 kişi yaralandı ve 50 binden fazla binada elektrik kesintisi yaşandı.Filipinler'in kuzeyine ulaşmayan Dolphin, ülkedeki mevsimsel muson yağışlarını güçlendirdi. Bunun sonucunda Manila'nın da bulunduğu kuzeydeki Luzon bölgesinde birçok alanı su bastı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/meteoroloji-uyardi-bu-illerde-yasayanlar-dikkat-siddetli-yagis-ve-firtina-geliyor-1107882600.html

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asya & pasifik, şanghay, çin, zhejiang, weibo, dolphin tayfunu