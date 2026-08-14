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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/izmirde-belediye-otobusunde-yangin-suruculer-tahliye-edildi-maddi-hasar-meydana-geldi-1107995247.html
İzmir'de belediye otobüsünde yangın: Yolcular tahliye edildi, maddi hasar meydana geldi
İzmir'de belediye otobüsünde yangın: Yolcular tahliye edildi, maddi hasar meydana geldi
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İzmir'in Bayındır ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yolcular otobüs şoförünce hızlıca tahliye edildi 14.08.2026, Sputnik Türkiye
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İzmir'in Bayındır ilçesinde Torbalı-Ödemiş seferini yapan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait ESHOT otobüsünün motor bölümünde, Bayındır Menderes Bulvarı'nda yangın çıktı.Otobüsteki yolcular ve sürücü durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.Bu sırada otobüsteki yolcular sürücü tarafından tahliye edildi.Aracın motor kısmında hasara neden olan yangın ise gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.Olay sırasında bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, yangın sonrası yeniden açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/mersinde-tetikci-operasyonu-6-zanli-tutuklandi-1107994798.html
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türkiye, torbalı, eshot, yangın
türkiye, torbalı, eshot, yangın

İzmir'de belediye otobüsünde yangın: Yolcular tahliye edildi, maddi hasar meydana geldi

02:41 14.08.2026 (güncellendi: 02:44 14.08.2026)
© AA / bayındır emniyetiİzmir'in Bayındır ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangında hasar oluştu
İzmir'in Bayındır ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangında hasar oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© AA / bayındır emniyeti
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İzmir'in Bayındır ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yolcular otobüs şoförünce hızlıca tahliye edildi
İzmir'in Bayındır ilçesinde Torbalı-Ödemiş seferini yapan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait ESHOT otobüsünün motor bölümünde, Bayındır Menderes Bulvarı'nda yangın çıktı.
Otobüsteki yolcular ve sürücü durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Bu sırada otobüsteki yolcular sürücü tarafından tahliye edildi.
Aracın motor kısmında hasara neden olan yangın ise gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay sırasında bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, yangın sonrası yeniden açıldı.
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