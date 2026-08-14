https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/izmirde-belediye-otobusunde-yangin-suruculer-tahliye-edildi-maddi-hasar-meydana-geldi-1107995247.html
İzmir'de belediye otobüsünde yangın: Yolcular tahliye edildi, maddi hasar meydana geldi
İzmir'de belediye otobüsünde yangın: Yolcular tahliye edildi, maddi hasar meydana geldi
Sputnik Türkiye
İzmir'in Bayındır ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yolcular otobüs şoförünce hızlıca tahliye edildi 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T02:41+0300
2026-08-14T02:41+0300
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İzmir'in Bayındır ilçesinde Torbalı-Ödemiş seferini yapan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait ESHOT otobüsünün motor bölümünde, Bayındır Menderes Bulvarı'nda yangın çıktı.Otobüsteki yolcular ve sürücü durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.Bu sırada otobüsteki yolcular sürücü tarafından tahliye edildi.Aracın motor kısmında hasara neden olan yangın ise gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.Olay sırasında bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, yangın sonrası yeniden açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/mersinde-tetikci-operasyonu-6-zanli-tutuklandi-1107994798.html
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türkiye, torbalı, eshot, yangın
türkiye, torbalı, eshot, yangın
İzmir'de belediye otobüsünde yangın: Yolcular tahliye edildi, maddi hasar meydana geldi
02:41 14.08.2026 (güncellendi: 02:44 14.08.2026)
İzmir'in Bayındır ilçesinde belediye otobüsünde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yolcular otobüs şoförünce hızlıca tahliye edildi
İzmir'in Bayındır ilçesinde Torbalı-Ödemiş seferini yapan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait ESHOT otobüsünün motor bölümünde, Bayındır Menderes Bulvarı'nda yangın çıktı.
Otobüsteki yolcular ve sürücü durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Bu sırada otobüsteki yolcular sürücü tarafından tahliye edildi.
Aracın motor kısmında hasara neden olan yangın ise gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay sırasında bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, yangın sonrası yeniden açıldı.