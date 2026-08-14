https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/iran-hurmuz-bogazi-yakinlarinda-abdye-ait-mq-9-tipi-iha-dusuruldu-1108013419.html
İran: Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA düşürüldü
İran: Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA düşürüldü
Sputnik Türkiye
İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdüğü ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T15:35+0300
2026-08-14T15:35+0300
2026-08-14T15:35+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
hürmüz boğazı
i̇ran
washington post
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.İran Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasına göre, hava savunma unsurlarının yürüttüğü istihbarat ve takip faaliyetleri sırasında bir MQ-9 tipi İHA, Hürmüzgan semalarında tespit edildi. Açıklamada, tespit edilen İHA'nın vurulduğu ve ardından düştüğü belirtildi.ABD'nin 45 MQ-9 Reaper kaybettiği iddiasıABD'nin İran ile savaşı sırasında özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun şekilde kullandığı MQ-9 Reaper tipi İHA'lara ilişkin de dikkat çeken bir iddia gündeme gelmişti.Washington Post gazetesinin dün yayımladığı haberde, ABD'nin savaş sırasında 45 MQ-9 Reaper tipi İHA kaybettiği öne sürülmüştü.ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, söz konusu kaybın ABD'nin MQ-9 Reaper filosunun yaklaşık yüzde 25'ine karşılık geldiği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/abd-mq-9-reaper-insansiz-hava-araclarinin-dortte-birini-kaybetti-1107993964.html
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abd, hürmüz boğazı, i̇ran, washington post, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
abd, hürmüz boğazı, i̇ran, washington post, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
İran: Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA düşürüldü
İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdüğü ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi.
İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasına göre, hava savunma unsurlarının yürüttüğü istihbarat ve takip faaliyetleri sırasında bir MQ-9 tipi İHA, Hürmüzgan semalarında tespit edildi. Açıklamada, tespit edilen İHA'nın vurulduğu ve ardından düştüğü belirtildi.
ABD'nin 45 MQ-9 Reaper kaybettiği iddiası
ABD'nin İran ile savaşı sırasında özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun şekilde kullandığı MQ-9 Reaper tipi İHA'lara ilişkin de dikkat çeken bir iddia gündeme gelmişti.
Washington Post gazetesinin dün yayımladığı haberde, ABD'nin savaş sırasında 45 MQ-9 Reaper tipi İHA kaybettiği öne sürülmüştü.
ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, söz konusu kaybın ABD'nin MQ-9 Reaper filosunun yaklaşık yüzde 25'ine karşılık geldiği belirtilmişti.