https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/iran-hurmuz-bogazi-yakinlarinda-abdye-ait-mq-9-tipi-iha-dusuruldu-1108013419.html

İran: Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA düşürüldü

İran: Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA düşürüldü

Sputnik Türkiye

İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdüğü ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi. 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T15:35+0300

2026-08-14T15:35+0300

2026-08-14T15:35+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

hürmüz boğazı

i̇ran

washington post

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.İran Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasına göre, hava savunma unsurlarının yürüttüğü istihbarat ve takip faaliyetleri sırasında bir MQ-9 tipi İHA, Hürmüzgan semalarında tespit edildi. Açıklamada, tespit edilen İHA'nın vurulduğu ve ardından düştüğü belirtildi.ABD'nin 45 MQ-9 Reaper kaybettiği iddiasıABD'nin İran ile savaşı sırasında özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun şekilde kullandığı MQ-9 Reaper tipi İHA'lara ilişkin de dikkat çeken bir iddia gündeme gelmişti.Washington Post gazetesinin dün yayımladığı haberde, ABD'nin savaş sırasında 45 MQ-9 Reaper tipi İHA kaybettiği öne sürülmüştü.ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, söz konusu kaybın ABD'nin MQ-9 Reaper filosunun yaklaşık yüzde 25'ine karşılık geldiği belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/abd-mq-9-reaper-insansiz-hava-araclarinin-dortte-birini-kaybetti-1107993964.html

abd

hürmüz boğazı

i̇ran

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abd, hürmüz boğazı, i̇ran, washington post, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)