https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/ingilterede-yolcu-treni-raydan-cikti-11-yarali-var-1107994498.html
İngiltere'de yolcu treni raydan çıktı: 11 yaralı var
İngiltere'de yolcu treni raydan çıktı: 11 yaralı var
Sputnik Türkiye
İngiltere'de Haywards Heath ile Lewes arasında yolcu treninin raydan çıkması sonucu 11 kişi yaralandı. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T00:38+0300
2026-08-14T00:38+0300
2026-08-14T00:38+0300
dünya
i̇ngiltere
tren
kaza
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İngiliz Ulaşım Polisi trendeki tüm yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği aktardı. Kazada 2'si ağır, 11 kişinin yaralandığı belirtildi.Yaklaşık 150 kişinin bulunduğu trenin, Londra Victoria'dan Eastbourne'a giden Southern seferi olduğu bildirildi.South East Coast Ambulance Service trenin raydan çıkmasının ardından 'büyük olay' ilan edildiğini duyurdu.Bölgede tren seferlerinin askıya alındığı belirtilerek, yolculara güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri ve etkilenen bölgede seyahat etmemeleri tavsiye edildi.Kazanın nedenini belirlemek üzere olay yerine müfettiş ekibi yönlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/abd-mq-9-reaper-insansiz-hava-araclarinin-dortte-birini-kaybetti-1107993964.html
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i̇ngiltere, tren, kaza
İngiltere'de yolcu treni raydan çıktı: 11 yaralı var
İngiltere'de Haywards Heath ile Lewes arasında yolcu treninin raydan çıkması sonucu 11 kişi yaralandı.
İngiliz Ulaşım Polisi trendeki tüm yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiği aktardı. Kazada 2'si ağır, 11 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yaklaşık 150 kişinin bulunduğu trenin, Londra Victoria'dan Eastbourne'a giden Southern seferi olduğu bildirildi.
South East Coast Ambulance Service trenin raydan çıkmasının ardından 'büyük olay' ilan edildiğini duyurdu.
Bölgede tren seferlerinin askıya alındığı belirtilerek, yolculara güncel sefer bilgilerini kontrol etmeleri ve etkilenen bölgede seyahat etmemeleri tavsiye edildi.
Kazanın nedenini belirlemek üzere olay yerine müfettiş ekibi yönlendirildi.