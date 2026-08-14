Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/abd-kubaya-yonelik-askeri-harekati-askiya-aliyor-1108020170.html
'ABD, Küba'ya yönelik askeri harekatı askıya alıyor'
'ABD, Küba'ya yönelik askeri harekatı askıya alıyor'
Sputnik Türkiye
ABD medyası, Washington'ın, Küba'ya yönelik askeri müdahale seçeneğini geri plana iterken ekonomik baskıya odaklanmaya hazırlandığını bildirdi. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T22:16+0300
2026-08-14T22:16+0300
dünya
abd
donald trump
küba
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0b/1102653241_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_d995ca532f24e36061784af4bfb03bae.jpg
ABD'nin, Küba'ya yönelik askeri harekat planlarını askıya alacağı ve Washington'ın odağı giderek ekonomik baskı politikalarına yöneleceği bildirildi. Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya Amerikan askerlerinin konuşlandırılmasını istemiyor. Bunun temel nedenlerinden biri ise adaya yönelik olası bir askeri saldırının sağlayacağı faydaların hala belirsiz olması olduğu bildiriliyor.Bunun yerine Washington'ın, Küba hükümeti içinde bölünme yaratmak ve müzakerelerin önünü açmak amacıyla ekonomik baskıyı artırmayı planladığı bildiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/abdden-ukraynaya-askeri-sevkiyat-yari-yariya-dustu-1108016967.html
küba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0b/1102653241_37:0:1237:900_1920x0_80_0_0_c1f633beda91dbc468f5cc948293c9f6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, küba
abd, donald trump, küba

'ABD, Küba'ya yönelik askeri harekatı askıya alıyor'

22:16 14.08.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturKüba-ABD
Küba-ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
ABD medyası, Washington'ın, Küba'ya yönelik askeri müdahale seçeneğini geri plana iterken ekonomik baskıya odaklanmaya hazırlandığını bildirdi.
ABD'nin, Küba'ya yönelik askeri harekat planlarını askıya alacağı ve Washington'ın odağı giderek ekonomik baskı politikalarına yöneleceği bildirildi.
Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya Amerikan askerlerinin konuşlandırılmasını istemiyor. Bunun temel nedenlerinden biri ise adaya yönelik olası bir askeri saldırının sağlayacağı faydaların hala belirsiz olması olduğu bildiriliyor.
Bunun yerine Washington'ın, Küba hükümeti içinde bölünme yaratmak ve müzakerelerin önünü açmak amacıyla ekonomik baskıyı artırmayı planladığı bildiriliyor.
ABD-Ukrayna bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
UKRAYNA KRİZİ
ABD’den Ukrayna’ya askeri sevkiyat yarı yarıya düştü
18:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала