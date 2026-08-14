https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/abd-kubaya-yonelik-askeri-harekati-askiya-aliyor-1108020170.html

'ABD, Küba'ya yönelik askeri harekatı askıya alıyor'

'ABD, Küba'ya yönelik askeri harekatı askıya alıyor'

Sputnik Türkiye

ABD medyası, Washington'ın, Küba'ya yönelik askeri müdahale seçeneğini geri plana iterken ekonomik baskıya odaklanmaya hazırlandığını bildirdi. 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T22:16+0300

2026-08-14T22:16+0300

2026-08-14T22:16+0300

dünya

abd

donald trump

küba

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ABD'nin, Küba'ya yönelik askeri harekat planlarını askıya alacağı ve Washington'ın odağı giderek ekonomik baskı politikalarına yöneleceği bildirildi. Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Küba'ya Amerikan askerlerinin konuşlandırılmasını istemiyor. Bunun temel nedenlerinden biri ise adaya yönelik olası bir askeri saldırının sağlayacağı faydaların hala belirsiz olması olduğu bildiriliyor.Bunun yerine Washington'ın, Küba hükümeti içinde bölünme yaratmak ve müzakerelerin önünü açmak amacıyla ekonomik baskıyı artırmayı planladığı bildiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/abdden-ukraynaya-askeri-sevkiyat-yari-yariya-dustu-1108016967.html

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