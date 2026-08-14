https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/ingilterede-reform-uk-lideri-nigel-farage-yeniden-milletvekili-secildi-1108006531.html

İngiltere'de Reform UK lideri Nigel Farage yeniden milletvekili seçildi

İngiltere'de Reform UK lideri Nigel Farage yeniden milletvekili seçildi

Sputnik Türkiye

İngiltere'de Reform UK Partisi lideri Nigel Farage, aldığı bazı destekleri ve bağışları bildirmediği gerekçesiyle istifa ettiği Clacton milletvekilliği için... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T12:55+0300

2026-08-14T12:55+0300

2026-08-14T12:56+0300

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nigel farage

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İngiltere'de Reform UK Partisi lideri Nigel Farage, istifa ettiği Clacton milletvekilliği için düzenlenen ara seçimi kazanarak yeniden İngiltere Parlamentosuna girdi.Seçim sonuçlarına göre Farage, 22 bin 239 oyla toplam oyların yüzde 62,8'ini aldı. Seçime katılım oranı yüzde 44,37 olarak kaydedildi.Farage'ın en yakın rakibi, seçimlere "Count Binface" adıyla katılan komedyen Jonathan David Harvey oldu. Çöp kutusu kostümüyle tanınan Harvey, 9 bin 455 oy alarak oyların yüzde 26,7'sini elde etti.Farage oy sayımına katılmadıİngiltere'nin ana siyasi partileri seçime aday göstermeyerek Farage'ın yeniden milletvekili olma girişimini "kendine hizmet eden bir gösteri" olarak nitelendirdi.Farage'ın seçim sonuçlarının açıklandığı oy sayımına katılmaması da dikkati çekti. Farage, polisin kendisine sonucun açıklanmasını engellemeye yönelik bir kampanya yapıldığı konusunda tavsiyede bulunduğunu savundu.Farage, sonuçlar açıklanmadan önce destekçilerine yaptığı konuşmada, ezici bir zafer elde etmişken sahneye çıkıp "hiç kimseler tarafından küçük düşürülmeye ve aşağılanmaya" niyetinin olmadığını söyledi.Parlamento incelemesi yeniden başlatıldıFarage'ın seçimi kazanmasından birkaç saat sonra, bağışçılardan aldığı hediyeleri beyan edip etmediğine ilişkin parlamentodaki incelemenin yeniden başlatıldığı bildirildi.Farage, daha önce iş insanı George Cottrell'den aldığı bazı destekler nedeniyle eleştirilmişti. Cottrell, Farage'ın danışmanlığını yaptığı dönemde ABD'de kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanmış, dolandırıcılık suçundan 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.Sunday Times gazetesinde yer alan haberde, Cottrell'in 2024 seçimleri öncesinde Farage'ın özel güvenlik masraflarını karşıladığı, sosyal medya ekibinin maaşlarını ödediği, Buckingham Sarayı yakınlarındaki evini Farage'ın kullanımına sunduğu ve bazı seyahat masraflarını karşıladığı öne sürülmüştü.Farage, söz konusu destekleri reddetmemiş ve bunları "kişisel yardım" olarak nitelendirmişti. Destekleri milletvekili olmadan önce aldığını belirten Farage, 7 Temmuz'da Clacton milletvekilliğinden istifa ettiğini ve boşalan koltuk için yapılacak ara seçimde yeniden aday olacağını açıklamıştı.Clacton seçimi İngiltere tarihine geçtiClacton'daki ara seçim, 34 adayın yarışmasıyla İngiltere tarihinde toplam aday sayısının en yüksek olduğu seçim olarak kayda geçti.Seçimde 20 bağımsız adayın yarışması da bir başka rekor oldu. Aday sayısının fazla olması nedeniyle oy pusulasının uzunluğu yaklaşık 1 metreye ulaştı ve seçim, İngiltere tarihindeki en uzun oy pusulasının kullanıldığı seçim olarak kayıtlara geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/abd-ucak-gemisindeki-yasam-kosullari-tartisiliyor-hegseth-derhal-gorevden-alinmali-1108005448.html

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