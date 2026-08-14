https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/abd-ucak-gemisindeki-yasam-kosullari-tartisiliyor-hegseth-derhal-gorevden-alinmali-1108005448.html

ABD uçak gemisindeki yaşam koşulları tartışılıyor: 'Hegseth derhal görevden alınmalı'

ABD uçak gemisindeki yaşam koşulları tartışılıyor: 'Hegseth derhal görevden alınmalı'

Sputnik Türkiye

ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer, USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki mürettebatın yaşam koşullarına ilişkin iddiaların ardından Savunma Bakanı Pete... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T12:46+0300

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ABD'de Demokrat Senatör Schumer, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Pete Hegseth aday gösterildiğinde herkes onun tamamen yetersiz olduğunu biliyordu. Şimdi cesur denizcilerimiz bunun bedelini korkunç ve akılalmaz bir şekilde ödüyor. Hegseth derhal görevden alınmalı." ifadelerini kullandı.Schumer'in açıklamaları, İran ile yaşanan çatışmalar kapsamında görev sürelerinin defalarca uzatılması ve aylardır denizde bulunmaları nedeniyle ABD askerleri üzerindeki baskının arttığına dair haberlerin ardından geldi.ABD basınındaki haberlerde, gemideki en az iki denizcinin denize atlama girişiminin engellendiği, denize düşen bir başka denizcinin ise kurtarıldığı öne sürülmüştü.Uzatılan görev süresi boyunca mürettebatın temel malzeme eksikliği, hijyen sorunları, posta dağıtımında aksamalar ve ciddi gıda kısıtlamalarıyla karşı karşıya kaldığı iddia edilmişti.Savunma Bakanı Hegseth ise iddiaları reddederek, uçak gemisindeki koşullara ilişkin aktarılanların "tamamen çarpıtıldığını" savunmuştu.

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abd, pete hegseth, i̇ran, abd, uss abraham lincoln