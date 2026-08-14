Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/abd-ucak-gemisindeki-yasam-kosullari-tartisiliyor-hegseth-derhal-gorevden-alinmali-1108005448.html
ABD uçak gemisindeki yaşam koşulları tartışılıyor: 'Hegseth derhal görevden alınmalı'
ABD uçak gemisindeki yaşam koşulları tartışılıyor: 'Hegseth derhal görevden alınmalı'
Sputnik Türkiye
ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer, USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki mürettebatın yaşam koşullarına ilişkin iddiaların ardından Savunma Bakanı Pete... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T12:46+0300
2026-08-14T12:46+0300
dünya
abd
pete hegseth
i̇ran
abd
uss abraham lincoln
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105508553_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_7fc2e9edae21384273230a03a1fde96e.jpg
ABD'de Demokrat Senatör Schumer, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Pete Hegseth aday gösterildiğinde herkes onun tamamen yetersiz olduğunu biliyordu. Şimdi cesur denizcilerimiz bunun bedelini korkunç ve akılalmaz bir şekilde ödüyor. Hegseth derhal görevden alınmalı." ifadelerini kullandı.Schumer'in açıklamaları, İran ile yaşanan çatışmalar kapsamında görev sürelerinin defalarca uzatılması ve aylardır denizde bulunmaları nedeniyle ABD askerleri üzerindeki baskının arttığına dair haberlerin ardından geldi.ABD basınındaki haberlerde, gemideki en az iki denizcinin denize atlama girişiminin engellendiği, denize düşen bir başka denizcinin ise kurtarıldığı öne sürülmüştü.Uzatılan görev süresi boyunca mürettebatın temel malzeme eksikliği, hijyen sorunları, posta dağıtımında aksamalar ve ciddi gıda kısıtlamalarıyla karşı karşıya kaldığı iddia edilmişti.Savunma Bakanı Hegseth ise iddiaları reddederek, uçak gemisindeki koşullara ilişkin aktarılanların "tamamen çarpıtıldığını" savunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/lubnan-basbakaninin-hesabi-ele-gecirildi-paylasimi-silindi-yeniden-paylasiyorum-1107995570.html
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105508553_15:0:924:682_1920x0_80_0_0_08f8d76ec2def19263dbb592fd84d0bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, pete hegseth, i̇ran, abd, uss abraham lincoln
abd, pete hegseth, i̇ran, abd, uss abraham lincoln

ABD uçak gemisindeki yaşam koşulları tartışılıyor: 'Hegseth derhal görevden alınmalı'

12:46 14.08.2026
© AP Photo / Manuel Balce CenetaPete Hegseth
Pete Hegseth - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Abone ol
ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer, USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki mürettebatın yaşam koşullarına ilişkin iddiaların ardından Savunma Bakanı Pete Hegseth'in 'derhal görevden alınması' çağrısında bulundu.
ABD'de Demokrat Senatör Schumer, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Pete Hegseth aday gösterildiğinde herkes onun tamamen yetersiz olduğunu biliyordu. Şimdi cesur denizcilerimiz bunun bedelini korkunç ve akılalmaz bir şekilde ödüyor. Hegseth derhal görevden alınmalı." ifadelerini kullandı.
Schumer'in açıklamaları, İran ile yaşanan çatışmalar kapsamında görev sürelerinin defalarca uzatılması ve aylardır denizde bulunmaları nedeniyle ABD askerleri üzerindeki baskının arttığına dair haberlerin ardından geldi.
ABD basınındaki haberlerde, gemideki en az iki denizcinin denize atlama girişiminin engellendiği, denize düşen bir başka denizcinin ise kurtarıldığı öne sürülmüştü.
Uzatılan görev süresi boyunca mürettebatın temel malzeme eksikliği, hijyen sorunları, posta dağıtımında aksamalar ve ciddi gıda kısıtlamalarıyla karşı karşıya kaldığı iddia edilmişti.
Savunma Bakanı Hegseth ise iddiaları reddederek, uçak gemisindeki koşullara ilişkin aktarılanların "tamamen çarpıtıldığını" savunmuştu.
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
DÜNYA
Lübnan Başbakanı'nın hesabı ele geçirildi, paylaşımı silindi: 'Yeniden paylaşıyorum'
04:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала