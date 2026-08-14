https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/ingiltere-yilin-en-sicak-gununu-yasadi-sicaklik-381-dereceye-ulasti-1107994083.html
İngiltere yılın en sıcak gününü yaşadı: Sıcaklık 38.1 dereceye ulaştı
İngiltere yılın en sıcak gününü yaşadı: Sıcaklık 38.1 dereceye ulaştı
Sputnik Türkiye
İngiltere, yılın en sıcak gününü yaşadı. Başkent Londra’daki Kew Gardens’ta sıcaklık 38.1 dereceye yükselirken, ülkede aşırı sıcaklara bağlı orman yangınları... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T00:11+0300
2026-08-14T00:11+0300
2026-08-14T00:11+0300
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i̇ngiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)
sıcak
sıcak hava
sıcak hava dalgası
sıcak hava kubbesi
sıcak çarpması
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İngiltere, sıcaklıkların Londra’daki Kew Gardens’ta 38.1 dereceye yükselmesiyle yılın şimdiye kadarki en sıcak gününü yaşadı. Bu sıcaklık aynı zamanda ülke tarihindeki en sıcak beşinci gün olarak kayıtlara geçti. Sıcak ve kurak hava nedeniyle yangın riski de arttı. Güney Galler’deki Newbridge bölgesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale gelirken, 20 kişi tahliye edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/avrupada-sicak-hava-alarmi-fransada-1373-dere-kurudu-hollandada-yuzen-evler-karaya-oturdu-1107946967.html
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i̇ngiltere, i̇ngiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), sıcak, sıcak hava, sıcak hava dalgası, sıcak hava kubbesi, sıcak çarpması, en sıcak yıl
i̇ngiltere, i̇ngiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), sıcak, sıcak hava, sıcak hava dalgası, sıcak hava kubbesi, sıcak çarpması, en sıcak yıl
İngiltere yılın en sıcak gününü yaşadı: Sıcaklık 38.1 dereceye ulaştı
İngiltere, yılın en sıcak gününü yaşadı. Başkent Londra’daki Kew Gardens’ta sıcaklık 38.1 dereceye yükselirken, ülkede aşırı sıcaklara bağlı orman yangınları yaşandı.
İngiltere, sıcaklıkların Londra’daki Kew Gardens’ta 38.1 dereceye yükselmesiyle yılın şimdiye kadarki en sıcak gününü yaşadı.
Bu sıcaklık aynı zamanda ülke tarihindeki en sıcak beşinci gün olarak kayıtlara geçti.
Sıcak ve kurak hava nedeniyle yangın riski de arttı. Güney Galler’deki Newbridge bölgesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale gelirken, 20 kişi tahliye edildi.