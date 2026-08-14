Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/ingiltere-yilin-en-sicak-gununu-yasadi-sicaklik-381-dereceye-ulasti-1107994083.html
İngiltere yılın en sıcak gününü yaşadı: Sıcaklık 38.1 dereceye ulaştı
İngiltere yılın en sıcak gününü yaşadı: Sıcaklık 38.1 dereceye ulaştı
Sputnik Türkiye
İngiltere, yılın en sıcak gününü yaşadı. Başkent Londra’daki Kew Gardens’ta sıcaklık 38.1 dereceye yükselirken, ülkede aşırı sıcaklara bağlı orman yangınları... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T00:11+0300
2026-08-14T00:11+0300
dünya
i̇ngiltere
i̇ngiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)
sıcak
sıcak hava
sıcak hava dalgası
sıcak hava kubbesi
sıcak çarpması
en sıcak yıl
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1a/1106804405_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_86c2f31e3326ea6fa12a56f6dbd90965.jpg
İngiltere, sıcaklıkların Londra’daki Kew Gardens’ta 38.1 dereceye yükselmesiyle yılın şimdiye kadarki en sıcak gününü yaşadı. Bu sıcaklık aynı zamanda ülke tarihindeki en sıcak beşinci gün olarak kayıtlara geçti. Sıcak ve kurak hava nedeniyle yangın riski de arttı. Güney Galler’deki Newbridge bölgesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale gelirken, 20 kişi tahliye edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/avrupada-sicak-hava-alarmi-fransada-1373-dere-kurudu-hollandada-yuzen-evler-karaya-oturdu-1107946967.html
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1a/1106804405_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b56fa2cc1125f43dac08b7aa557eaef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ngiltere, i̇ngiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), sıcak, sıcak hava, sıcak hava dalgası, sıcak hava kubbesi, sıcak çarpması, en sıcak yıl
i̇ngiltere, i̇ngiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), sıcak, sıcak hava, sıcak hava dalgası, sıcak hava kubbesi, sıcak çarpması, en sıcak yıl

İngiltere yılın en sıcak gününü yaşadı: Sıcaklık 38.1 dereceye ulaştı

00:11 14.08.2026
© Raşid Necati Aslımİngiltere'de sıcak hava dalgası
İngiltere'de sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© Raşid Necati Aslım
Abone ol
İngiltere, yılın en sıcak gününü yaşadı. Başkent Londra’daki Kew Gardens’ta sıcaklık 38.1 dereceye yükselirken, ülkede aşırı sıcaklara bağlı orman yangınları yaşandı.
İngiltere, sıcaklıkların Londra’daki Kew Gardens’ta 38.1 dereceye yükselmesiyle yılın şimdiye kadarki en sıcak gününü yaşadı.
Bu sıcaklık aynı zamanda ülke tarihindeki en sıcak beşinci gün olarak kayıtlara geçti.
Sıcak ve kurak hava nedeniyle yangın riski de arttı. Güney Galler’deki Newbridge bölgesinde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale gelirken, 20 kişi tahliye edildi.
Belçika'da aşırı sıcaklar. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
YAŞAM
Avrupa’da sıcak hava alarmı: Fransa’da 1373 dere kurudu, Hollanda’da yüzen evler karaya oturdu
12 Ağustos, 14:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала