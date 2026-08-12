https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/avrupada-sicak-hava-alarmi-fransada-1373-dere-kurudu-hollandada-yuzen-evler-karaya-oturdu-1107946967.html

Avrupa’da sıcak hava alarmı: Fransa’da 1373 dere kurudu, Hollanda’da yüzen evler karaya oturdu

Avrupa’da sıcak hava alarmı: Fransa’da 1373 dere kurudu, Hollanda’da yüzen evler karaya oturdu

Sputnik Türkiye

Avrupa’da sıcak hava ve kuraklık etkisini artırıyor. Belçika’da sıcaklıkların 35 dereceye ulaşması beklenirken Fransa’da 1373 dere kurudu. Hollanda’da ise... 12.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-12T14:27+0300

2026-08-12T14:27+0300

2026-08-12T14:27+0300

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Belçika'da sıcaklıkların yeniden yükselmesi nedeniyle ülkenin tamamında pazar gününe kadar sıcak hava alarmı verildi.Sıcak hava nedeniyle pazar gününe kadar ülkenin tamamında sarı alarm uygulanacak. Perşembe gününden itibaren Flaman Bölgesi'nin tamamında, Valon Brabant ve Liege'de bir üst seviye olan turuncu alarma geçilecek. Perşembe günü Belçika'nın birçok bölgesinde sıcaklıkların 35 dereceyi görmesi bekleniyor. Belçika'da sıcaklık alarmı, yüksek risk oluşturan aşırı sıcak hava koşullarını ifade ediyor. Bu uyarıda vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları, bol su tüketmeleri ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmaları tavsiye ediliyor.Fransa'da 1373 dere kuruduRekor seviyede sıcaklıkların etkili olduğu Fransa'da 1 Ağustos itibarıyla kuruyan dere sayısının 1373'e yükseldiği bildirildi.Fransa Biyoçeşitlilik Ofisinin (OFB) açıkladığı veriler, ana karanın yüzde 80'den fazlasının kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi.Verilere göre ülkede kuruyan derelerin sayısı bir önceki aya göre 554 artarak 1373'e yükseldi. Mevcut durumun yılın bu döneminde şimdiye kadar gözlemlenen en kritik kuraklık olduğu ve kuraklığın geçen yıla göre yaklaşık 2 kat daha şiddetli yaşandığı kaydedildi.Ülke genelindeki vilayetlerin yarısından fazlasında kuraklık nedeniyle farklı seviyelerde su kısıtlamaları uygulanıyor.Fransa'da bu hafta etkili olan yeni sıcak hava dalgası nedeniyle 78 vilayette turuncu alarm verildi. Sıcaklıkların bazı şehirlerde 40 dereceyi bulması bekleniyor.Ülkede sıcaklık ve kuraklığın yanı sıra yangınlar da etkili oluyor. Hükümet, yılbaşından bu yana yangınlarda 117 bin hektardan fazla alanın kül olduğunu bildirdi.Hollanda'da yüzen evler nehir yatağına oturduHollanda'nın Nijmegen kentinde Waal Nehri'ndeki su seviyesinin kuraklık nedeniyle düşmesi, nehir üzerindeki yüzen evleri etkiledi. Bazı evler suyun çekilmesiyle kumlu nehir yatağına oturdu.Kuraklık, Hollanda'nın ünlü setlerini de etkiliyor. Waddinxveen yakınlarındaki turba tabanlı setlerde ekipler kuraklığın yol açabileceği çatlak ve zayıflıkları kontrol ediyor. Düşük su seviyesi taşımacılığı da etkiliyor. Hollanda ve komşu Almanya'da Ren Nehri ve kollarında çalışan yük gemileri, karaya oturma riskinden kaçınmak için normalden daha az yük taşımak zorunda kalıyor.Kuraklığın tarıma etkileri de görülüyor. Hollanda'nın bazı bölgelerinde çiftçilerin kanallardan sulama amacıyla su çekmesi yasaklandı ve meyve üreticileri daha düşük rekolte konusunda uyarıda bulundu.2. Dünya Savaşı gemileri ortaya çıkıyorSırbistan'ın doğusundaki Prahovo'dan geçen Tuna Nehri'nde suların çekilmesiyle İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir Alman savaş gemisinin kalıntısı yeniden gün yüzüne çıktı. Geminin 1944'te, eski Sovyetler Birliği güçlerinden geri çekilirken Nazi Almanyası'nın Karadeniz filosundan biri olduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/agustos-sonunda-sicakliklar-daha-da-yukselecek-uzman-isimden-kritik-degerlendirme-1107935731.html

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