https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/hindistanda-tunel-faciasi-7-isci-hayatini-kaybetti-1108011988.html
Hindistan'da tünel faciası: 7 işçi hayatını kaybetti
Hindistan'da tünel faciası: 7 işçi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki devlete ait bir hidroelektrik projesinin tünelini heyelan sonrası su ve moloz bastı. Kazada en az 7 işçi hayatını... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T16:27+0300
2026-08-14T16:27+0300
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Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde yapımı süren bir hidroelektrik projesinde meydana gelen tünel kazası işçileri içeride mahsur bıraktı. Yerel yetkililer, 7 işçinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı.Heyelanın ardından perşembe günü geç saatlerde su ve moloz tünelin içine doldu. Bölgede son günlerde şiddetli muson yağışları etkili oluyor.Yerel yetkililerin paylaştığı görüntülerde, başlarında fener bulunan kurtarma görevlilerinin derme çatma sallarla tünelin su basan bölümüne ilerlediği görüldü.Ulusal Afet Müdahale Gücü ekibinin komutanı Amrit Lal Meena, ekiplerin bölgeye ulaştığında tünelin içinde büyük miktarda su bulunduğunu ve yanlardan da su sızdığını belirtti.Uttarakhand, son günlerde şiddetli muson yağışlarının etkisi altında bulunuyor. Haziranda başlayan yıllık muson mevsiminden bu yana Hindistan genelindeki sel ve heyelanlarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.Geçen ay ülkenin kuzeydoğusundaki Sikkim eyaletinde başka bir devlete ait hidroelektrik projesinin tünelinde çalışan 20 kişi hayatını kaybetmişti.Uttarakhand'da 2023 yılında da çöken bir tünelde 17 gün mahsur kalan 41 işçi kurtarılmıştı.Ekolojistler, Himalayalar'ın hassas bölgelerindeki yoğun kalkınma projelerinin afetlerin etkisini artırdığını belirtirken uzmanlar, iklim değişikliği ile plansız kalkınmanın bu tür afetlerin sıklığını, şiddetini ve etkisini artırdığını ifade ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/avrupada-asiri-sicaklar-hayati-vurdu-belcikada-trenler-durduruldu-almanya-ve-hirvatistan-1108006101.html
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uttarakhand, himalayalar, hindistan, hidroelektrik santrali, inşaat
uttarakhand, himalayalar, hindistan, hidroelektrik santrali, inşaat
Hindistan'da tünel faciası: 7 işçi hayatını kaybetti
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletindeki devlete ait bir hidroelektrik projesinin tünelini heyelan sonrası su ve moloz bastı. Kazada en az 7 işçi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Kayıp 3 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde yapımı süren bir hidroelektrik projesinde meydana gelen tünel kazası işçileri içeride mahsur bıraktı. Yerel yetkililer, 7 işçinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı.
Heyelanın ardından perşembe günü geç saatlerde su ve moloz tünelin içine doldu. Bölgede son günlerde şiddetli muson yağışları etkili oluyor.
Uttarakhand Eyaleti Başbakanı Pushkar Singh Dhami
, içeride kalan işçileri çıkarmak için 'savaş benzeri bir kurtarma operasyonu'
yürütüldüğünü söyledi. Dhami, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her işçiyi güvenli şekilde tahliye etmek en büyük önceliğimiz"
dedi.
Yerel yetkililerin paylaştığı görüntülerde, başlarında fener bulunan kurtarma görevlilerinin derme çatma sallarla tünelin su basan bölümüne ilerlediği görüldü.
Ulusal Afet Müdahale Gücü ekibinin komutanı Amrit Lal Meena, ekiplerin bölgeye ulaştığında tünelin içinde büyük miktarda su bulunduğunu ve yanlardan da su sızdığını belirtti.
Meena
, "Ekibimiz bölgeye ulaşıp çalışmaya başladığında tünelin içinde çok fazla su vardı ve yanlardan da su sızıyordu. O zamandan bu yana su seviyesi önemli ölçüde yükseldi"
dedi.
Uttarakhand, son günlerde şiddetli muson yağışlarının etkisi altında bulunuyor. Haziranda başlayan yıllık muson mevsiminden bu yana Hindistan genelindeki sel ve heyelanlarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.
Geçen ay ülkenin kuzeydoğusundaki Sikkim eyaletinde başka bir devlete ait hidroelektrik projesinin tünelinde çalışan 20 kişi hayatını kaybetmişti.
Uttarakhand'da 2023 yılında da çöken bir tünelde 17 gün mahsur kalan 41 işçi kurtarılmıştı.
Ekolojistler, Himalayalar'ın hassas bölgelerindeki yoğun kalkınma projelerinin afetlerin etkisini artırdığını belirtirken uzmanlar, iklim değişikliği ile plansız kalkınmanın bu tür afetlerin sıklığını, şiddetini ve etkisini artırdığını ifade ediyor.