https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/avrupada-asiri-sicaklar-hayati-vurdu-belcikada-trenler-durduruldu-almanya-ve-hirvatistan-1108006101.html

Avrupa'da aşırı sıcaklar hayatı vurdu: Belçika'da trenler durduruldu, Almanya ve Hırvatistan yangınlarla mücadele ediyor

Avrupa'da aşırı sıcaklar hayatı vurdu: Belçika'da trenler durduruldu, Almanya ve Hırvatistan yangınlarla mücadele ediyor

Sputnik Türkiye

Avrupa'da yüksek sıcaklıkların etkileri Belçika, Almanya ve Hırvatistan'da hissediliyor. Belçika'da bazı tren seferleri iptal edilirken, Almanya ve... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T12:49+0300

2026-08-14T12:49+0300

2026-08-14T12:49+0300

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Avrupa'da etkili olan aşırı sıcak hava, günlük yaşamı ve ulaşımı etkilerken Almanya ve Hırvatistan'da yerleşim bölgelerine yaklaşan orman yangınları binlerce kişinin evlerinden tahliye edilmesine yol açtı.Belçika'da sıcaklıkların bazı bölgelerde 38 dereceye kadar çıkmasının beklenmesi nedeniyle demir yolu şirketi SNCB, sabah ve akşam yoğun saatlerde çalışan bazı tren seferlerini iptal etti.Şirket, seferleri iptal edilen trenlerin önemli bölümünün eski ve klimasız olduğunu, açık alanda bekleyen vagonların içindeki sıcaklığın aşırı yükseldiğini belirtti. Mevcut koşullarda bu trenlerde yolcu ve personelin güvenli şekilde taşınmasının mümkün olmadığı bildirildi.Yüksek sıcaklıkların demir yolu altyapısını da etkilediği belirtilirken, özellikle 35 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda rayların genleşerek deformasyon riskinin arttığı kaydedildi.Belçika'da ülkenin neredeyse tamamında aşırı sıcak hava nedeniyle turuncu seviyede uyarı uygulanıyor.Almanya'da 2 bin kişi tahliye ediliyorAlmanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Hürtgenwald beldesinde orman yangınının yerleşim bölgelerine yaklaşmasının ardından yaklaşık 2 bin kişinin tahliyesine başlandı.Alevlerin yerleşim yerlerine 200 metre kadar yaklaştığı belirtilirken, polis tahliyeler sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.Yangının yaklaşık 300 hektarlık ormanlık alanı etkilediği açıklandı. Alman ordusu da yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye tanklar gönderdi.Hırvatistan'da alevler yerleşim yerlerine ulaştıHırvatistan'ın sahil kenti Omis yakınlarında gece saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yerleşim alanlarına yayıldı.Yangın nedeniyle 1500 kişi tahliye edilirken, söndürme çalışmalarına 150'den fazla itfaiye eri katıldı. Hırvatistan Silahlı Kuvvetleri de yangın söndürme uçaklarını devreye soktu.Sabah saatlerinde yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi.Hırvatistan medyası, yangında 36 kişinin sağlık müdahalesi için hastanelere kaldırıldığını, 7 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde alevlerin yerleşim bölgelerinin yakınlarına ulaştığı, çok sayıda ev ve aracın yandığı görüldü. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'in de yangından etkilenen bölgeyi ziyaret edeceği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/japonyada-rekor-yagis-4-kisi-hayatini-kaybetti-binlerce-kisi-mahsur-kaldi-1108002806.html

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avrupa, hırvatistan, belçika, almanya, aşırı sıcaklar, yangın