https://anlatilaninotesi.com.tr/20260806/gumruk-muhafaza-acikladi-bu-yil-58-bin-519-canli-hayvan-ele-gecirildi-1107809910.html

Gümrük Muhafaza açıkladı: Bu yıl 58 bin 519 canlı hayvan ele geçirildi

Gümrük Muhafaza açıkladı: Bu yıl 58 bin 519 canlı hayvan ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, bu yıl 29 operasyonda ele geçirdiği 58 bin 519 canlı hayvanı Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerine teslim etti. 06.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-06T10:38+0300

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gümrük muhafaza

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Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleriyle milli ekonominin yanı sıra her türlü canlıyı ve doğal yaşamı koruma görevini de ilke edindiği belirtildi.Bu kapsamda 2026'da yapılan 29 operasyonda 58 bin 519 canlı hayvan ele geçirildiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar ifade edildi:Açıklamada yer alan tabloya göre, havalimanı gümrük kapıları arasında en fazla canlı hayvan 51 bin 65 ile İstanbul Havalimanı'nda yakalanırken, bunların 46 bin 420'sini tıbbi sülük, 4 binini sülük oluşturdu.Kara sınırı gümrük kapıları arasında da en fazla canlı hayvan 6 bin 300 etlik tavukla Çobanbey Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi. Sarp Gümrük Kapısı'nda 450 arı, Akçakale Sınır Kapısı'nda 350 koyun ve keçi yakalandı.

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