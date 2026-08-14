https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/gazeteci-serdar-akinan-dang-virusune-yakalandigini-duyurdu-vasiyetini-acikladi-1108004055.html
Gazeteci Serdar Akinan Dang virüsüne yakalandığını duyurdu: Vasiyetini açıkladı
Gazeteci Serdar Akinan Dang virüsüne yakalandığını duyurdu: Vasiyetini açıkladı
Sputnik Türkiye
dang humması nedir, serdar akinan dang humması, dang virüsü öldürür mü, serdar akinan öldü mü
2026-08-14T11:50+0300
2026-08-14T11:50+0300
2026-08-14T12:42+0300
sağlik
serdar akinan
dang humması
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Gazeteci Serdar Akinan yaşadığı ağır halsizlik, yüksek ateş ve ses çatallaşması şikayetlerinin ardından Dang virüsüne (dang humması) yakalandığını açıkladı. Akinan yaptığı açıklamada, Aedes türü sivrisineğin ısırması sonucu bu virüsü kaptığını belirtirken, hayatını kaybetmesi durumunda yakılmak istediğini de anlattı. Peki Dang virüsü nedir? Dang humması öldürücü mü?Bu şekilde öleceğim aklıma gelmezdi Kendi kanalında açıklamalar yapan Akinan, “Bunca tehlikeli ortamda bulundum, her tarafımdan belki yüzlerce mermi geçti. Ama bu şekilde öleceğim aklıma gelmezdi. Hastaneye gittiğimde doktor bunun Aedes sivrisineğinden bulaşan Dang virüsü olduğunu söyledi. İlacı olmadığını, sadece bol su içmem gerektiğini ve aspirin gibi kanı sulandıran ilaçların kanamaya yol açabileceğini belirttiler" ifadelerini kullandı. Vasiyetini de açıkladıHayatını kaybetmesi durumunda yakılmak (kremasyon) istediğini ve bunu ailesiyle de paylaştığını söyleyen Akinan, küllerinin serpilmesini istediği yerleri ve yapılmasını istediği anmayı detaylarıyla sıraladı.Akinan, küllerinin ve kemik tospace parçalarının Karadeniz (Pokut Yaylası), Kızılırmak, Yeşilırmak, Dicle, Fırat, Tendürek Dağı, Ağrı Dağı, Ege’de Ovacık ve Bozburun (Adaboğazı) bölgelerine serpilmesini istediğini belirtti. Küllerinden bir parçanın İstanbul Boğazı’na bırakılmasını isteyen Akinan, bir parçanın ise Zincirlikuyu Mezarlığı’nda babasının ve Çanakkale Gazisi dedesinin bulunduğu aile kabristanına serpilmesini istedi.Akinan, yayınını izleyicilerine teşekkür ederek ve sağlık durumunun tekrar ağırlaşmaması temennisinde bulunarak sonlandırdı.Dang humması nedir? Dang virüsü öldürücü mü?Dang humması, dang virüsünü taşıyan dişi Aedes türü sivrisineklerin ısırması ile yayılan, daha çok tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen viral bir enfeksiyon. Kemik ağrısı, yüksek ateş, baş ağrısı, vücut ağrıları, mide bulantısı ve döküntü gibi şiddetli grip benzeri belirtilere neden olur. Belirtilerin şiddeti bünyeye ve kronik hastalık bulunup bulunmadığına göre değişiklik gösterirDang hummasına yakalanan bazı kişiler hiçbir belirti göstermezken, semptom gösteren kişilerde 2-7 gün sürebilen yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, bulantı, kusma ve ciltte küçük kırmızı veya kanayan lekeler görülmekte. Tedavi edilmediğinde humma virüsünün neden olduğu enfeksiyon hemorajik ateşe yol açarak dolaşım sistemi yetmezliği, şok ve ölüme neden olabilmektedir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/giresunda-sel-felaketi-kayip-2-kisi-araniyor-yollar-coktu-bircok-koye-elektrik-verilemiyor-1108001888.html
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serdar akinan, dang humması
serdar akinan, dang humması
Gazeteci Serdar Akinan Dang virüsüne yakalandığını duyurdu: Vasiyetini açıkladı
11:50 14.08.2026 (güncellendi: 12:42 14.08.2026)
Gazeteci Serdar Akinan, yurt dışında Aedes türü sivrisineğin ısırması sonucu Dang Virüsü'ne yakalandığını açıkladı. Yaşadıklarını anlatan Akinan, vasiyetini de duyurdu.
Gazeteci Serdar Akinan yaşadığı ağır halsizlik, yüksek ateş ve ses çatallaşması şikayetlerinin ardından Dang virüsüne (dang humması) yakalandığını açıkladı. Akinan yaptığı açıklamada, Aedes türü sivrisineğin ısırması sonucu bu virüsü kaptığını belirtirken, hayatını kaybetmesi durumunda yakılmak istediğini de anlattı. Peki Dang virüsü nedir? Dang humması öldürücü mü?
Bu şekilde öleceğim aklıma gelmezdi
Kendi kanalında açıklamalar yapan Akinan, “Bunca tehlikeli ortamda bulundum, her tarafımdan belki yüzlerce mermi geçti. Ama bu şekilde öleceğim aklıma gelmezdi. Hastaneye gittiğimde doktor bunun Aedes sivrisineğinden bulaşan Dang virüsü olduğunu söyledi. İlacı olmadığını, sadece bol su içmem gerektiğini ve aspirin gibi kanı sulandıran ilaçların kanamaya yol açabileceğini belirttiler" ifadelerini kullandı.
Hayatını kaybetmesi durumunda yakılmak (kremasyon) istediğini ve bunu ailesiyle de paylaştığını söyleyen Akinan, küllerinin serpilmesini istediği yerleri ve yapılmasını istediği anmayı detaylarıyla sıraladı.
Akinan, küllerinin ve kemik tospace parçalarının Karadeniz (Pokut Yaylası), Kızılırmak, Yeşilırmak, Dicle, Fırat, Tendürek Dağı, Ağrı Dağı, Ege’de Ovacık ve Bozburun (Adaboğazı) bölgelerine serpilmesini istediğini belirtti. Küllerinden bir parçanın İstanbul Boğazı’na bırakılmasını isteyen Akinan, bir parçanın ise Zincirlikuyu Mezarlığı’nda babasının ve Çanakkale Gazisi dedesinin bulunduğu aile kabristanına serpilmesini istedi.
Akinan, yayınını izleyicilerine teşekkür ederek ve sağlık durumunun tekrar ağırlaşmaması temennisinde bulunarak sonlandırdı.
Dang humması nedir? Dang virüsü öldürücü mü?
Dang humması, dang virüsünü taşıyan dişi Aedes türü sivrisineklerin ısırması ile yayılan, daha çok tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen viral bir enfeksiyon. Kemik ağrısı, yüksek ateş, baş ağrısı, vücut ağrıları, mide bulantısı ve döküntü gibi şiddetli grip benzeri belirtilere neden olur. Belirtilerin şiddeti bünyeye ve kronik hastalık bulunup bulunmadığına göre değişiklik gösterir
Dang hummasına yakalanan bazı kişiler hiçbir belirti göstermezken, semptom gösteren kişilerde 2-7 gün sürebilen yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, bulantı, kusma ve ciltte küçük kırmızı veya kanayan lekeler görülmekte. Tedavi edilmediğinde humma virüsünün neden olduğu enfeksiyon hemorajik ateşe yol açarak dolaşım sistemi yetmezliği, şok ve ölüme neden olabilmektedir.