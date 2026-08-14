https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/dev-kuyumculuk-sirketine-sahte-altin-suclamasi-cinko-ve-bakiri-isleyerek-altin-gorunumu-verdikleri-1108009087.html

Dev kuyumculuk şirketine sahte altın suçlaması: Çinko ve bakırı işleyerek altın görünümü verdikleri iddia edildi

Dev kuyumculuk şirketine sahte altın suçlaması: Çinko ve bakırı işleyerek altın görünümü verdikleri iddia edildi

Sputnik Türkiye

NZP Gold isimli şirket hakkında sahte altın ürettiği iddiasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede çarpıcı iddialar dikkat çekti. 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T13:46+0300

2026-08-14T13:46+0300

2026-08-14T13:46+0300

türki̇ye

cumhuriyet başsavcılığı

masak

sahte altın

dolandırıcılık

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'de sektörün önde gelen şirketleri arasında yer alan NZP Gold şirketi hakkında sahte altın ürettikleri iddiasıyla iddianame hazırladı. İddianamede, şüphelilerin çinko ve bakır gibi değersiz metalleri işleyerek altın görünümü verdikleri öne sürüldü. Şüphelilerin sahte sertifika ve ambalajlarla internet üzerinden satış yaptığı iddia edildi. 7 kişi hakkında 73 yıla kadar hapis cezası istendiNTV'nin haberine göre, İstanbul'da sahte altın üretildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.NZP Gold isimli şirkete yönelik hazırlanan iddianamede yedi tutuklu sanık hakkında 73 yıla kadar hapis cezası istendi.Çinko ve bakırı altın gibi sattılar iddiasıİddianameye göre şüpheliler, çinko ve bakır gibi değersiz metalleri işleyerek altın görünümü verdi. Şüphelilerin sahte sertifika ve ambalajlarla internet üzerinden satış yaptığı öne sürüldü. Yine iddianamede üretimde kullanılan bazı materyallerin kaçak yollarla yurda sokulduğu, Kapalıçarşı'daki Ayaklı Borsa'dan ürün temin edildiği ifade edildi. Sultan Reşat dönemine ait sikkeleri taklit ettilerSoruşturmada Sultan V. Mehmet Reşad dönemine ait sikke kalıplarının da taklit edildiği tespit edildi.İddianamede NZP Gold ve bağlantılı şirketlerin yetkili rafineri statüsüne sahip olmamasına rağmen altın ürettiği belirtildi. İddianamede ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu'nun taklit edilen ürünlerin piyasadan çekilmesi için şirkete ihtar gönderdiği ancak bu uyarının dikkate alınmadığı bilgisine yer verildi.Demo amaçlı ürettik diyerek savunma yaptılar Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda ise şirketteki 50 milyon liralık sermaye artırımının şüpheli bulunduğu ifade edildi.Şüpheliler savunmalarında bazı ürünlerin demo yani deneme amaçlı üretildiğini, bazılarının ise 2023'teki mevzuat değişikliğinden önce üretildiğini iddia etti.

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