https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/dur-ihtarina-uymadi-alkolmetreyi-de-uflemedi-550-bin-lira-ceza-odeyecek-1108014231.html
'Dur' ihtarına uymadı, alkolmetreyi de üflemedi: 550 bin lira ceza ödeyecek
'Dur' ihtarına uymadı, alkolmetreyi de üflemedi: 550 bin lira ceza ödeyecek
Sputnik Türkiye
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve alkolmetreye üflemeyi reddeden ehliyetsiz sürücüye, 550 bin lira para cezası uygulandı. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T16:08+0300
2026-08-14T16:08+0300
2026-08-14T16:08+0300
yaşam
eskişehir
alkol
dur ihtarı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/images/sharing/article/tur/1108014231.jpg?1786712914
Eskibağlar Mahallesi'nde kamyonet, "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.Bir süre devam eden kovalamacanın ardından Sakman Sokak'ta durdurulan kamyonetten inen sürücü F.G, polis ekiplerine mukavemet gösterdi.Kelepçe takılarak etkisiz hale getirilen sürücü, alkolmetreye üflemeyi reddetti.Alkollü araç kullanımından ehliyetine el konulmuşPolis ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücünün ehliyetine daha önceden alkollü araç kullandığı için el konulduğu belirlendi.Aracı da trafikten men edildiSürücüye, "polisin 'dur' ikazına uymamak", "alkolmetreyi üflemeyi reddetmek" ve "ehliyetine el konulduğu halde araç kullanmak" suçlarından 550 bin lira para cezası yazıldı. Ayrıca kamyonet, 60 gün süreyle trafikten men edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/karabukte-dur-ihtarina-uymadi-surucuye-492-bin-719-lira-ceza-kesildi-1107087502.html
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eskişehir, alkol, dur ihtarı
eskişehir, alkol, dur ihtarı
'Dur' ihtarına uymadı, alkolmetreyi de üflemedi: 550 bin lira ceza ödeyecek
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve alkolmetreye üflemeyi reddeden ehliyetsiz sürücüye, 550 bin lira para cezası uygulandı.
Eskibağlar Mahallesi'nde kamyonet, "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.
Bir süre devam eden kovalamacanın ardından Sakman Sokak'ta durdurulan kamyonetten inen sürücü F.G, polis ekiplerine mukavemet gösterdi.
Kelepçe takılarak etkisiz hale getirilen sürücü, alkolmetreye üflemeyi reddetti.
Alkollü araç kullanımından ehliyetine el konulmuş
Polis ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücünün ehliyetine daha önceden alkollü araç kullandığı için el konulduğu belirlendi.
Aracı da trafikten men edildi
Sürücüye, "polisin 'dur' ikazına uymamak", "alkolmetreyi üflemeyi reddetmek" ve "ehliyetine el konulduğu halde araç kullanmak" suçlarından 550 bin lira para cezası yazıldı. Ayrıca kamyonet, 60 gün süreyle trafikten men edildi.