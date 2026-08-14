https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/dur-ihtarina-uymadi-alkolmetreyi-de-uflemedi-550-bin-lira-ceza-odeyecek-1108014231.html

'Dur' ihtarına uymadı, alkolmetreyi de üflemedi: 550 bin lira ceza ödeyecek

'Dur' ihtarına uymadı, alkolmetreyi de üflemedi: 550 bin lira ceza ödeyecek

Sputnik Türkiye

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve alkolmetreye üflemeyi reddeden ehliyetsiz sürücüye, 550 bin lira para cezası uygulandı. 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T16:08+0300

2026-08-14T16:08+0300

2026-08-14T16:08+0300

yaşam

eskişehir

alkol

dur ihtarı

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Eskibağlar Mahallesi'nde kamyonet, "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.Bir süre devam eden kovalamacanın ardından Sakman Sokak'ta durdurulan kamyonetten inen sürücü F.G, polis ekiplerine mukavemet gösterdi.Kelepçe takılarak etkisiz hale getirilen sürücü, alkolmetreye üflemeyi reddetti.Alkollü araç kullanımından ehliyetine el konulmuşPolis ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücünün ehliyetine daha önceden alkollü araç kullandığı için el konulduğu belirlendi.Aracı da trafikten men edildiSürücüye, "polisin 'dur' ikazına uymamak", "alkolmetreyi üflemeyi reddetmek" ve "ehliyetine el konulduğu halde araç kullanmak" suçlarından 550 bin lira para cezası yazıldı. Ayrıca kamyonet, 60 gün süreyle trafikten men edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/karabukte-dur-ihtarina-uymadi-surucuye-492-bin-719-lira-ceza-kesildi-1107087502.html

eskişehir

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eskişehir, alkol, dur ihtarı