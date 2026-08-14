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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/dur-ihtarina-uymadi-alkolmetreyi-de-uflemedi-550-bin-lira-ceza-odeyecek-1108014231.html
'Dur' ihtarına uymadı, alkolmetreyi de üflemedi: 550 bin lira ceza ödeyecek
'Dur' ihtarına uymadı, alkolmetreyi de üflemedi: 550 bin lira ceza ödeyecek
Sputnik Türkiye
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve alkolmetreye üflemeyi reddeden ehliyetsiz sürücüye, 550 bin lira para cezası uygulandı. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T16:08+0300
2026-08-14T16:08+0300
yaşam
eskişehir
alkol
dur ihtarı
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Eskibağlar Mahallesi'nde kamyonet, "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.Bir süre devam eden kovalamacanın ardından Sakman Sokak'ta durdurulan kamyonetten inen sürücü F.G, polis ekiplerine mukavemet gösterdi.Kelepçe takılarak etkisiz hale getirilen sürücü, alkolmetreye üflemeyi reddetti.Alkollü araç kullanımından ehliyetine el konulmuşPolis ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücünün ehliyetine daha önceden alkollü araç kullandığı için el konulduğu belirlendi.Aracı da trafikten men edildiSürücüye, "polisin 'dur' ikazına uymamak", "alkolmetreyi üflemeyi reddetmek" ve "ehliyetine el konulduğu halde araç kullanmak" suçlarından 550 bin lira para cezası yazıldı. Ayrıca kamyonet, 60 gün süreyle trafikten men edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260708/karabukte-dur-ihtarina-uymadi-surucuye-492-bin-719-lira-ceza-kesildi-1107087502.html
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eskişehir, alkol, dur ihtarı
eskişehir, alkol, dur ihtarı

'Dur' ihtarına uymadı, alkolmetreyi de üflemedi: 550 bin lira ceza ödeyecek

16:08 14.08.2026
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve alkolmetreye üflemeyi reddeden ehliyetsiz sürücüye, 550 bin lira para cezası uygulandı.
Eskibağlar Mahallesi'nde kamyonet, "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.
Bir süre devam eden kovalamacanın ardından Sakman Sokak'ta durdurulan kamyonetten inen sürücü F.G, polis ekiplerine mukavemet gösterdi.
Kelepçe takılarak etkisiz hale getirilen sürücü, alkolmetreye üflemeyi reddetti.

Alkollü araç kullanımından ehliyetine el konulmuş

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücünün ehliyetine daha önceden alkollü araç kullandığı için el konulduğu belirlendi.

Aracı da trafikten men edildi

Sürücüye, "polisin 'dur' ikazına uymamak", "alkolmetreyi üflemeyi reddetmek" ve "ehliyetine el konulduğu halde araç kullanmak" suçlarından 550 bin lira para cezası yazıldı. Ayrıca kamyonet, 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Karabük'te 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 492 bin liralık ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2026
TÜRKİYE
Karabük'te 'dur' ihtarına uymadı: Sürücüye 492 bin 719 lira ceza kesildi
8 Temmuz, 00:14
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