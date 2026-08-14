https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/dunyada-bir-ilk-denizanasi-surusu-nukleer-santrali-durdurdu-1107996644.html

Dünyada bir ilk: Denizanası sürüsü nükleer santrali durdurdu

Dünyada bir ilk: Denizanası sürüsü nükleer santrali durdurdu

Sputnik Türkiye

Fransa’da devasa bir denizanası sürüsü, Gravelines Nükleer Güç Santrali'nin soğutma pompalarını tıkayarak üretimi durdurdu. Üst üste ikinci yıl aynı tarihte... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T07:20+0300

2026-08-14T07:20+0300

2026-08-14T07:20+0300

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Fransa’nın kuzeyinde bulunan Gravelines Nükleer Güç Santrali, devasa bir denizanası sürüsü nedeniyle tedbir amaçlı olarak yeniden durduruldu. Nature kaynaklı habere göre, reaktörleri soğutmak için denizden su çeken pompalama istasyonlarını tıkayan yoğun deniz anası kütlesi, tesiste üretimin tamamen aksamasına yol açtı. Santral, tam 12 ay önce, 11 Ağustos 2025 tarihinde de birebir aynı sebeple dört ünitesini kapatmak zorunda kalmıştı.Milyonluk önlemler i̇şe yaramadı: İklim değişikliği tetikliyorTesisin işletmeci firması EDF, geçtiğimiz yıl yaşanan krizin ardından benzer bir felaketi önlemek adına yüz binlerce euro harcayarak yeni tedbirler almıştı. Ancak alınan tüm önlemlere rağmen olayın tam bir yıl sonra tekrarlanması dikkat çekti. Uzmanlar, bu durumun temelinde iklim değişikliği ve yükselen deniz suyu sıcaklıklarının yattığını belirtiyor. Isınan denizler hem deniz analarının üreme döngüsünü hızlandırıyor hem de beslendikleri plankton miktarını artırarak bu tür kitlesel deniz anası akını olaylarına zemin hazırlıyor.EDF yetkilileri, santral çevresine balıkçı tekneleri konuşlandırarak deniz anası kütlelerini tesisten uzaklaştırmaya çalıştıklarını ve tesisin önümüzdeki günlerde yeniden tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağını açıkladı.Rakundan kuzguna: Doğanın i̇nsan altyapısına müdahalesiHaberde, doğanın ve hayvanların devasa teknolojik altyapıları aksattığı tek olayın bu olmadığı vurgulandı. ABD'nin Connecticut eyaletinde bir rakunun elektrik trafosuna girmesiyle 2 bin 500'den fazla abone elektriksiz kalırken; Washington'daki Yerçekimsel Dalga Gözlemevi'nde (LIGO) buz tutan boruları gagalayan kuzgunların hassas ölçümlerde veri bozunumuna yol açtığı hatırlatıldı.Hatta İsviçre'deki CERN Büyük Hadron Çarpıştırıcısı dahi soğutma sistemine düşen bir ekmek parçası yüzünden devre dışı kalmıştı. Bilim insanları, bu sıra dışı vakaların insan faaliyetlerinin doğal yaşama müdahalesinin ve canlıların yaşam alanlarının değiştirilmesinin dolaysız bir yansıması olduğunu ifade ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/yolcu-ucaginda-motor-pervanesi-koptu-bir-yolcu-patlayan-kabin-camindan-disari-cekildi-1107996364.html

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connecticut, edf, ligo, nature (dergi), çevre, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, nükleer, nükleer enerji, nükleer enerji, nükleer güç santrali