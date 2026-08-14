https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/dis-politika-uzmani-prof-dr-sambur-esirler-psikolojik-ve-diplomatik-baski-unsuru-icin-kullaniyor-1108003075.html
Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Sambur: Esirler psikolojik ve diplomatik baskı unsuru için kullanıyor
Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Sambur: Esirler psikolojik ve diplomatik baskı unsuru için kullanıyor
Sputnik Türkiye
Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova’nın yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı ile Ukrayna'nın esir takası konusunda isteksizliğini gündeme taşıdı. Dış... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T11:28+0300
2026-08-14T11:28+0300
2026-08-14T11:31+0300
esir
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Rusya’nın Ukrayna’da özel operasyonun başlaması sonrasında en dikkat çeken konuların başında esir takası konusu yer aldı. Ukrayna’nın son zamanlarda esir takası konusunda ayak diretmesi ve takas edilecek isimlere yönelik listeleri kabul etmemesi konuyu yeniden gündeme taşıdı.Konu Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha gündeme gelmiş oldu. Lantratova, "Ukrayna'nın teslim almayı reddettiği 273 Ukraynalı askerin listesini yayınlıyoruz" dedi. Söz konusu askerlerin çoğunun 2022 yılından bu yana Rusya topraklarında bulunduğunun altını çizen Lantratova, "Onları her an teslim etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova'nın bu açıklamalarını değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur, esir takası konusunun ilk günden bu yana önemli bir konu olduğunun altını çizerek şunları söyledi:“Bilindiği üzere, daha önce iki ülke arasında kapsamlı esir takasları gerçekleşmişti. Ancak savaşın uzamasıyla birlikte esirler konusu çözülmesi zor bir kördüğüme dönüştü. Süre. beraberinde birçok kritik soruyu da getiriyor: Takasa konu olan kişiler siviller mi, yoksa askerler mi olacak? Tarafların, takas edilecek kitlelerin niteliği ve kimlikleri konusunda ciddi anlaşmazlıklar yaşadığı anlaşılıyor”‘Ukrayna esirleri koz olarak tutmak istiyor’Esirlerin Ukrayna tarafından psikolojik ve diplomatik bir baskı aracı olarak kullanılmak istendiğine de dikkat çeken Sambur sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/rusya-kieve-vermeye-hazir-oldugu-273-ukraynali-esirin-listesini-yayinladi-1107969354.html
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esir, ukrayna, rusya
Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Sambur: Esirler psikolojik ve diplomatik baskı unsuru için kullanıyor
11:28 14.08.2026 (güncellendi: 11:31 14.08.2026)
Özel
Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova’nın yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı ile Ukrayna'nın esir takası konusunda isteksizliğini gündeme taşıdı. Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur, bu konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede Ukrayna tarafından esirlerin bir diplomatik koz olarak kullanıldığını ifade etti.
Rusya’nın Ukrayna’da özel operasyonun başlaması sonrasında en dikkat çeken konuların başında esir takası konusu yer aldı. Ukrayna’nın son zamanlarda esir takası konusunda ayak diretmesi ve takas edilecek isimlere yönelik listeleri kabul etmemesi konuyu yeniden gündeme taşıdı.
Konu Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha gündeme gelmiş oldu. Lantratova, "Ukrayna'nın teslim almayı reddettiği 273 Ukraynalı askerin listesini yayınlıyoruz" dedi. Söz konusu askerlerin çoğunun 2022 yılından bu yana Rusya topraklarında bulunduğunun altını çizen Lantratova, "Onları her an teslim etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.
Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova'nın bu açıklamalarını değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur, esir takası konusunun ilk günden bu yana önemli bir konu olduğunun altını çizerek şunları söyledi:
“Bilindiği üzere, daha önce iki ülke arasında kapsamlı esir takasları gerçekleşmişti. Ancak savaşın uzamasıyla birlikte esirler konusu çözülmesi zor bir kördüğüme dönüştü. Süre. beraberinde birçok kritik soruyu da getiriyor: Takasa konu olan kişiler siviller mi, yoksa askerler mi olacak? Tarafların, takas edilecek kitlelerin niteliği ve kimlikleri konusunda ciddi anlaşmazlıklar yaşadığı anlaşılıyor”
‘Ukrayna esirleri koz olarak tutmak istiyor’
Esirlerin Ukrayna tarafından psikolojik ve diplomatik bir baskı aracı olarak kullanılmak istendiğine de dikkat çeken Sambur sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gelinen noktada esirler meselesi, masada psikolojik ve diplomatik bir baskı aracı olarak kullanılıyor. Takasların kolaylıkla gerçekleşmemesinin temel nedeni de bu durum. Ukrayna tarafı, bu konuyu hem diplomatik bir koz olarak elinde tutmak istiyor. Sonuç olarak, esir takası tartışmaları bize önemli bir gerçeği gösteriyor: Esirleri bir propaganda, psikolojik harp ve diplomatik baskı unsuruna dönüştürürken, aslında savaşın sonlandırılması konusundaki isteksizliklerini de ortaya koymuş oluyorlar. Bu nedenle esirler meselesi, savaş boyunca masadaki en güçlü kartlardan biri olmaya devam edecek gibi görünüyor.”