https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/dis-politika-uzmani-prof-dr-sambur-esirler-psikolojik-ve-diplomatik-baski-unsuru-icin-kullaniyor-1108003075.html

Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Sambur: Esirler psikolojik ve diplomatik baskı unsuru için kullanıyor

Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Sambur: Esirler psikolojik ve diplomatik baskı unsuru için kullanıyor

Sputnik Türkiye

Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova’nın yapmış olduğu sosyal medya paylaşımı ile Ukrayna'nın esir takası konusunda isteksizliğini gündeme taşıdı. Dış... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T11:28+0300

2026-08-14T11:28+0300

2026-08-14T11:31+0300

esir

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

rusya

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Rusya’nın Ukrayna’da özel operasyonun başlaması sonrasında en dikkat çeken konuların başında esir takası konusu yer aldı. Ukrayna’nın son zamanlarda esir takası konusunda ayak diretmesi ve takas edilecek isimlere yönelik listeleri kabul etmemesi konuyu yeniden gündeme taşıdı.Konu Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha gündeme gelmiş oldu. Lantratova, "Ukrayna'nın teslim almayı reddettiği 273 Ukraynalı askerin listesini yayınlıyoruz" dedi. Söz konusu askerlerin çoğunun 2022 yılından bu yana Rusya topraklarında bulunduğunun altını çizen Lantratova, "Onları her an teslim etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova'nın bu açıklamalarını değerlendiren Dış Politika Uzmanı Prof. Dr. Bilal Sambur, esir takası konusunun ilk günden bu yana önemli bir konu olduğunun altını çizerek şunları söyledi:“Bilindiği üzere, daha önce iki ülke arasında kapsamlı esir takasları gerçekleşmişti. Ancak savaşın uzamasıyla birlikte esirler konusu çözülmesi zor bir kördüğüme dönüştü. Süre. beraberinde birçok kritik soruyu da getiriyor: Takasa konu olan kişiler siviller mi, yoksa askerler mi olacak? Tarafların, takas edilecek kitlelerin niteliği ve kimlikleri konusunda ciddi anlaşmazlıklar yaşadığı anlaşılıyor”‘Ukrayna esirleri koz olarak tutmak istiyor’Esirlerin Ukrayna tarafından psikolojik ve diplomatik bir baskı aracı olarak kullanılmak istendiğine de dikkat çeken Sambur sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/rusya-kieve-vermeye-hazir-oldugu-273-ukraynali-esirin-listesini-yayinladi-1107969354.html

ukrayna

rusya

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esir, ukrayna, rusya