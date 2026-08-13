https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/rusya-kieve-vermeye-hazir-oldugu-273-ukraynali-esirin-listesini-yayinladi-1107969354.html

Rusya, Kiev'e vermeye hazır olduğu 273 Ukraynalı esirin listesini yayınladı

Rusya, Kiev'e vermeye hazır olduğu 273 Ukraynalı esirin listesini yayınladı

Sputnik Türkiye

Rusya'nın esir askerleri takas etmeye yönelik girişimlerine rağmen Kiev rejiminin kendi askerlerinin de durumunu hiçe sayarak Moskova'nın önerilerini geri... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T09:51+0300

2026-08-13T09:51+0300

2026-08-13T09:51+0300

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Rusya İnsan Hakları Komiseri Yana Lantratova, Moskova'nın Kiev'e vermeye hazır olduğu 273 Ukraynalı askerin listesini paylaştı.Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Lantratova, "Ukrayna'nın teslim almayı reddettiği 273 Ukraynalı askerin listesini yayınlıyoruz" dedi.Söz konusu askerlerin çoğunun 2022 yılından bu yana Rusya topraklarında bulunduğunun altını çizen Lantratova, "Onları her an teslim etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.Lantratova, dün yaptığı açıklamada, Temmuz ayında Kiev yönetimine esir takası için 3 liste sunulduğunu ancak Ukrayna'nın bunları reddettiğini belirtmişti.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Lantratova, "Rusya, takas süreci üzerinde sistematik ve tutarlı bir şekilde çalışıyor. Savunma Bakanlığı ve ilgili kurumlarla ortaklaşa bir şekilde, evlerinde beklenen vatandaşlarımızın listelerini düzenli olarak Ukrayna tarafına iletiyoruz. Ancak maalesef Kiev yönetimi, gönderdiğimiz teklifleri çoğunlukla reddediyor. Kendi evlatlarının hepsini almak istemiyorlar ve en önemlisi, bizimkileri geri vermekte acele etmiyorlar" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/putinden-orduya-rusyanin-tum-sinirlarinda-guvenligi-saglama-talimati-1107967394.html

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rusya, kiev, ukrayna, yana lantratova, esir takası, asker