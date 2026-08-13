https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/suleymancilar-cemaati-lideri-alihan-kuris-gozaltina-alindi-suc-orgutunun-israil-baglantili-para-1107967871.html

Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş için gözaltı kararı: Örgütün İsrail bağlantılı para hareketleri inceleniyor

Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş için gözaltı kararı: Örgütün İsrail bağlantılı para hareketleri inceleniyor

Sputnik Türkiye

Ankara merkezli 17 ilde Alihan Kuriş Suç Örgütüne dev operasyon! 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 100 milyar TL'lik para trafiği mercek altında.

2026-08-13T08:39+0300

2026-08-13T08:39+0300

2026-08-13T08:56+0300

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma doğrultusunda, Alihan Kuriş Suç Örgütü hedef alındı. Aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş ile örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları çıkarıldı.Ankara merkezli 17 ilde eş zamanlı yürütülen dev operasyonda toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Baskın yapılan noktaların 43’ünün doğrudan şahıs adresi, 80’inin ise örgüte ait olduğu değerlendirilen 33 farklı şirkete bağlı lokasyonlar olduğu bildirildi.100 milyar liralık şüpheli para trafiği ve İsrail bağlantısıSoruşturmanın odağında herhangi bir sosyal veya dini faaliyetin bulunmadığı, doğrudan hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması iddiasının yer aldığı vurgulandı. Örgütlü mali suçlar kapsamında yürütülen dosyada şüphelilere; kara para aklama, yolsuzluk, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık usulsüzlük suçlamaları yöneltiliyor.Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan detaylı mali analiz raporları soruşturma dosyasına girdi. İncelemelerde, örgütle iltisaklı şirket ve kişiler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde kaynağın yurt dışına transfer edildiği tespiti yapıldı. Ayrıca para trafiğinde İsrail bağlantılı para hareketleri bulunduğu yönündeki ciddi iddiaların da adli birimlerce titizlikle araştırıldığı kaydedildi.Varlıklara el konuldu, dini dernekler kapsam dışı bırakıldıOlası kamu zararının önüne geçilmesi ve suçtan elde edilen gelirlerin muhafaza edilmesi amacıyla şüpheli şirket ve varlıklara el koyma tedbirleri uygulandı. Uygulanan hukuki tedbirlerin kesin kapsamının mali incelemelerin ardından netleşeceği aktarıldı.Yetkililer, yürütülen soruşturmanın herhangi bir dernek veya dini hizmet faaliyetini hedef almadığını, işlemlerin tamamen şahısların usulsüz ticari ve finansal hareketlerine yönelik olduğunu açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon ve mali delil toplama süreci devam ediyor.Alihan Kuriş kimdir? Yurt dışına mı kaçtı, adı sahte mi?Süleymancılar Cemaati lideri Alihan Kuriş hakkında operasyon kararının ardından şok iddialar ortaya atıldı. Gerçek adı Ali Erhan Kuriş olan, Sakarya doğumlu cemaat liderinin Türkiye'de bulunmadığı ve yaşamını Hollanda’da sürdürdüğü öne sürüldü. Kuriş’in askerlikten muaf olmak için yaptığı girişimler de gündeme bomba gibi düştü.Gerçek kimliği ve doğum yeri farklı çıktıHakkında yürütülen dev mali suç soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkarılan Alihan Kuriş ile ilgili yeni ve çarpıcı ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Açık kaynaklarda İstanbul doğumlu olarak bilinen Cemaat liderinin aslında Sakarya doğumlu olduğu öğrenildi. Maltepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden 2005 yılında mezun olan Kuriş’in, üniversite kayıtlarında isminin Ali Erhan Kuriş olarak yer aldığı, ancak cemaat içinde "Alihan Kuriş" adını kullandığı belirlendi.2016 yılında dayısı Ahmet Arif Denizolgun’un vefat etmesinin ardından Süleymancılar Cemaati’nin başına geçen Kuriş’in, adli operasyon öncesinde Türkiye’den ayrıldığı öne sürüldü. Elde edilen son bilgilere göre Kuriş'in şu an Türkiye'de olmadığı ve yaşamını Hollanda’da sürdürdüğü iddia ediliyor.Asker kaçağı i̇ddiası ve muafiyet girişimleriSoruşturma dosyasına yansıyan ve cemaat bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan kaynakların aktardığı bilgilere göre, Alihan Kuriş’in askerlik durumu da tartışma konusu oldu. Kuriş’in 2007-2008 yıllarında askerlik görevinden muaf tutulabilmek için birtakım usulsüz girişimlerde bulunduğu aktarıldı.Kamuoyunda geniş yer bulan iddialarda, cemaat liderinin asker kaçağı olduğu ve bu durumun üzerini kapatmaya çalıştığı öne sürüldü. Adli makamların Kuriş’in yurt dışındaki varlığı, kimlik bilgileri ve askerlik durumuna ilişkin incelemelerini de dosyaya dahil ederek genişlettiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/altin-fiyatlarinda-abd-enflasyonu-dopingi-rekor-geldi-gram-altin-6-bin-780-tlye-ulasti-1107966840.html

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