https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/chp-duyurdu-edirne-milletvekili-ahmet-baran-yazgana-kesin-ihrac-talebi-1107999935.html

CHP duyurdu: Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a kesin ihraç talebi

CHP duyurdu: Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a kesin ihraç talebi

Sputnik Türkiye

Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın CHP'den kesin ihraç edilmesi istendi. 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T10:41+0300

2026-08-14T10:41+0300

2026-08-14T10:57+0300

türki̇ye

chp

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0d/1107987488_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_d6af52330d88ae8407d8e12c138aaf4d.jpg

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın, partinin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri kapsamında tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.Disipline sevk edildiAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yazgan ile ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar kapsamında "cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.,

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/chp-edirne-milletvekili-ahmet-baran-yazgan-icin-sorusturma-baslatildi-1107991328.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, türkiye