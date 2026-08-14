https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/chp-duyurdu-edirne-milletvekili-ahmet-baran-yazgana-kesin-ihrac-talebi-1107999935.html
CHP duyurdu: Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a kesin ihraç talebi
CHP duyurdu: Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a kesin ihraç talebi
Sputnik Türkiye
Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın CHP'den kesin ihraç edilmesi istendi. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T10:41+0300
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın, partinin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri kapsamında tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.Disipline sevk edildiAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yazgan ile ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar kapsamında "cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.,
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/chp-edirne-milletvekili-ahmet-baran-yazgan-icin-sorusturma-baslatildi-1107991328.html
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CHP duyurdu: Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a kesin ihraç talebi
10:41 14.08.2026 (güncellendi: 10:57 14.08.2026)
Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın CHP'den kesin ihraç edilmesi istendi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın, partinin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri kapsamında tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yazgan ile ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar kapsamında "cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.,