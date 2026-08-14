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CHP duyurdu: Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a kesin ihraç talebi
CHP duyurdu: Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a kesin ihraç talebi
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Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın CHP'den kesin ihraç edilmesi istendi. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın, partinin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri kapsamında tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.Disipline sevk edildiAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yazgan ile ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar kapsamında "cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.,
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/chp-edirne-milletvekili-ahmet-baran-yazgan-icin-sorusturma-baslatildi-1107991328.html
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CHP duyurdu: Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a kesin ihraç talebi

10:41 14.08.2026 (güncellendi: 10:57 14.08.2026)
© Fotoğraf : Ahmet Baran Yazgan sosyal medyaCHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© Fotoğraf : Ahmet Baran Yazgan sosyal medya
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Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın CHP'den kesin ihraç edilmesi istendi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’ın, partinin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri kapsamında tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

Disipline sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yazgan ile ilgili sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntü içerikleri ve iddialar kapsamında "cinsel taciz" ve "sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.,
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
TÜRKİYE
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında soruşturma başlatıldı
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