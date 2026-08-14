Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/bakanlik-duyurdu-unlu-markanin-kalem-kutusunun-satisi-yasaklandi-1108016133.html
Bakanlık duyurdu: Ünlü markanın kalem kutusunun satışı yasaklandı
Bakanlık duyurdu: Ünlü markanın kalem kutusunun satışı yasaklandı
Sputnik Türkiye
Öğrencilerin eğitim hayatında sıkça kullandığı 'Mikro' markalı bir kalem kutusunun satışı, sağlık riski taşıdığı gerekçesiyle yasaklandı. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T17:31+0300
2026-08-14T17:31+0300
türki̇ye
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
ticaret bakanlığı
kalem
kırtasiye
yasak
toplatma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0e/1108015974_93:0:959:487_1920x0_80_0_0_e063aa526ed0a6925b39d0dc16765eff.jpg
Ticaret Bakanlığı, 'Mikro' markalı Kalemlik S-04 model ürünün insan sağlığı açısından risk taşıdığını belirterek piyasaya arzını yasakladı ve toplatma kararı aldı.Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan duyuruya göre, üründe fitalat, kadmiyum ve bazı organik kirleticiler limit değerlerin üzerinde tespit edildi. Fitalatın 150-160 kat, kadmiyumun 3-8 kat, organik kirleticilerin ise 5 kat fazla olduğu belirlendi.14 Ağustos 2026 tarihli kararla ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/cocuk-terliginde-kimyasal-tehlike-bakanlik-toplatma-karari-aldi-1105360766.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0e/1108015974_210:0:859:487_1920x0_80_0_0_a93f89ba3c5f51bbfebe9fee6a35d455.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), ticaret bakanlığı, kalem, kırtasiye, yasak, toplatma
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), ticaret bakanlığı, kalem, kırtasiye, yasak, toplatma

Bakanlık duyurdu: Ünlü markanın kalem kutusunun satışı yasaklandı

17:31 14.08.2026
© Fotoğraf : Ticaret Bakanlığı Kelam kutusu
Kelam kutusu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© Fotoğraf : Ticaret Bakanlığı
Abone ol
Öğrencilerin eğitim hayatında sıkça kullandığı 'Mikro' markalı bir kalem kutusunun satışı, sağlık riski taşıdığı gerekçesiyle yasaklandı.
Ticaret Bakanlığı, 'Mikro' markalı Kalemlik S-04 model ürünün insan sağlığı açısından risk taşıdığını belirterek piyasaya arzını yasakladı ve toplatma kararı aldı.
Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan duyuruya göre, üründe fitalat, kadmiyum ve bazı organik kirleticiler limit değerlerin üzerinde tespit edildi. Fitalatın 150-160 kat, kadmiyumun 3-8 kat, organik kirleticilerin ise 5 kat fazla olduğu belirlendi.
14 Ağustos 2026 tarihli kararla ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Çocuk terliği için toplatma kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2026
TÜRKİYE
Çocuk terliğinde kimyasal tehlike: Bakanlık toplatma kararı aldı
29 Nisan, 12:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала