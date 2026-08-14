https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/bakanlik-duyurdu-unlu-markanin-kalem-kutusunun-satisi-yasaklandi-1108016133.html

Bakanlık duyurdu: Ünlü markanın kalem kutusunun satışı yasaklandı

Bakanlık duyurdu: Ünlü markanın kalem kutusunun satışı yasaklandı

Sputnik Türkiye

Öğrencilerin eğitim hayatında sıkça kullandığı 'Mikro' markalı bir kalem kutusunun satışı, sağlık riski taşıdığı gerekçesiyle yasaklandı. 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T17:31+0300

2026-08-14T17:31+0300

2026-08-14T17:31+0300

türki̇ye

güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)

ticaret bakanlığı

kalem

kırtasiye

yasak

toplatma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0e/1108015974_93:0:959:487_1920x0_80_0_0_e063aa526ed0a6925b39d0dc16765eff.jpg

Ticaret Bakanlığı, 'Mikro' markalı Kalemlik S-04 model ürünün insan sağlığı açısından risk taşıdığını belirterek piyasaya arzını yasakladı ve toplatma kararı aldı.Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan duyuruya göre, üründe fitalat, kadmiyum ve bazı organik kirleticiler limit değerlerin üzerinde tespit edildi. Fitalatın 150-160 kat, kadmiyumun 3-8 kat, organik kirleticilerin ise 5 kat fazla olduğu belirlendi.14 Ağustos 2026 tarihli kararla ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/cocuk-terliginde-kimyasal-tehlike-bakanlik-toplatma-karari-aldi-1105360766.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), ticaret bakanlığı, kalem, kırtasiye, yasak, toplatma