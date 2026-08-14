https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/bakanlik-duyurdu-unlu-markanin-kalem-kutusunun-satisi-yasaklandi-1108016133.html
Bakanlık duyurdu: Ünlü markanın kalem kutusunun satışı yasaklandı
Bakanlık duyurdu: Ünlü markanın kalem kutusunun satışı yasaklandı
Sputnik Türkiye
Öğrencilerin eğitim hayatında sıkça kullandığı 'Mikro' markalı bir kalem kutusunun satışı, sağlık riski taşıdığı gerekçesiyle yasaklandı. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T17:31+0300
2026-08-14T17:31+0300
2026-08-14T17:31+0300
türki̇ye
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
ticaret bakanlığı
kalem
kırtasiye
yasak
toplatma
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Ticaret Bakanlığı, 'Mikro' markalı Kalemlik S-04 model ürünün insan sağlığı açısından risk taşıdığını belirterek piyasaya arzını yasakladı ve toplatma kararı aldı.Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan duyuruya göre, üründe fitalat, kadmiyum ve bazı organik kirleticiler limit değerlerin üzerinde tespit edildi. Fitalatın 150-160 kat, kadmiyumun 3-8 kat, organik kirleticilerin ise 5 kat fazla olduğu belirlendi.14 Ağustos 2026 tarihli kararla ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/cocuk-terliginde-kimyasal-tehlike-bakanlik-toplatma-karari-aldi-1105360766.html
türki̇ye
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güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), ticaret bakanlığı, kalem, kırtasiye, yasak, toplatma
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), ticaret bakanlığı, kalem, kırtasiye, yasak, toplatma
Bakanlık duyurdu: Ünlü markanın kalem kutusunun satışı yasaklandı
Öğrencilerin eğitim hayatında sıkça kullandığı 'Mikro' markalı bir kalem kutusunun satışı, sağlık riski taşıdığı gerekçesiyle yasaklandı.
Ticaret Bakanlığı, 'Mikro' markalı Kalemlik S-04 model ürünün insan sağlığı açısından risk taşıdığını belirterek piyasaya arzını yasakladı ve toplatma kararı aldı.
Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan duyuruya göre, üründe fitalat, kadmiyum ve bazı organik kirleticiler limit değerlerin üzerinde tespit edildi. Fitalatın 150-160 kat, kadmiyumun 3-8 kat, organik kirleticilerin ise 5 kat fazla olduğu belirlendi.
14 Ağustos 2026 tarihli kararla ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.