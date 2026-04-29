https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/cocuk-terliginde-kimyasal-tehlike-bakanlik-toplatma-karari-aldi-1105360766.html
Çocuk terliğinde kimyasal tehlike: Bakanlık toplatma kararı aldı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi'ni güncelleyerek bir çocuk terliği hakkında kritik uyarı yayımladı. Kimyasal testlerden geçemediği belirlenen...
2026-04-29T12:08+0300
türki̇ye
terlik
güvensiz ürün
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1d/1105360947_0:656:1080:1264_1920x0_80_0_0_b8f07ec2ed1f2e125a813aea88fa43be.jpg
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bildirim Sistemi üzerinden yaptığı son güncellemede dikkat çeken bir kararı duyurdu.Bir çocuk terliği, yapılan incelemeler sonucunda sağlık açısından risk taşıdığı gerekçesiyle yasaklandı.Kimyasal risk tespit edildiDenetimler kapsamında incelenen üründe kimyasal risk bulunduğu açıklandı.Yapılan testlerde ürünün, toplam kurşun tayini açısından mevzuata uygun olmadığı tespit edildi.Toplatma kararı verildiBakanlık, söz konusu ürün için piyasaya arz yasağı getirirken, aynı zamanda toplatma kararı da aldı.Bu kapsamda ürünün satışının durdurulması ve piyasadan çekilmesi sağlanacak.Resmi açıklama yapıldıYapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“7223 Sayılı Ürün Güvenliği Kanunu Ve Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılan Kimyasal Özellik-Toplam “Kurşun Tayini” Testinden Ve Kısmından Kaldığı Tespit Edilmiştir.”
türki̇ye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/1d/1105360947_0:555:1080:1365_1920x0_80_0_0_ea7f214149cda93ce7e7ac8cc8550610.jpg
terlik, güvensiz ürün, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
