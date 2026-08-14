https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/bakan-gurlek-duyurdu-camgozler-suc-orgutu-yoneticisi-turkiyeye-iade-edilecek-1108014571.html

Bakan Gürlek duyurdu: Camgözler suç örgütü yöneticisi Türkiye'ye iade edilecek

Bakan Gürlek duyurdu: Camgözler suç örgütü yöneticisi Türkiye'ye iade edilecek

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "1 Temmuzdan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. Böylece 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T16:14+0300

2026-08-14T16:14+0300

2026-08-14T16:41+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

akın gürlek

camgöz

gürcistan

arjantin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0e/1105014811_0:31:1600:931_1920x0_80_0_0_9712e82fec0f3f68683db10e414bab80.jpg

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "1 Temmuz'dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı." ifadesini kullandı.Bakan Gürlek, NSosyal hesabından, son dönemde Türkiye'ye iade edilen "suçlulara" ilişkin açıklamada bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suç ve suçlularla mücadelede ulusal ve uluslararası işbirliğini daha da güçlendirdiklerini vurgulayan Gürlek, iade süreçlerini tavizsiz ve anbean takip etmeyi sürdürdüklerini belirtti."Suç işleyip yurt dışına kaçarak Türk adaletinden kurtulacağını düşünenlerin peşini bırakmıyoruz." ifadesini kullanan Gürlek, şu bilgileri verdi:'Redkitler lideri getirildi, Camgözler lideri de getirilecek'Uzun süredir takip edilen dosyalarda da gelişme kaydedildiğini belirten Gürlek, "Redkitler suç örgütü lideri F.D. 13 Ağustos 2026 tarihinde ülkemize iade edildi. Son olarak 2020 yılında Arjantin'den iadesini talep ettiğimiz Camgözler suç örgütü yöneticisi S.K'nin ülkemize iadesine karar verildi. Dışişleri Bakanlığımızın 28 Temmuz 2026 tarihli bildiriminin ardından 31 Temmuz'da İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımızla gerekli koordinasyon sağlandı ve şahsın Türkiye'ye getirilmesine yönelik seyahat programı oluşturuldu. S.K, 13 Ağustos'ta Arjantin'de teslim alındı, bu gece sularında İstanbul'a ulaşması planlanıyor." ifadesini kullandı.Gürlek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/adalet-bakani-gurlek-muhsin-yazicioglunun-ailesiyle-gorusecek-1107888280.html

gürcistan

arjantin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, akın gürlek, camgöz, gürcistan, arjantin