https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/adalet-bakani-gurlek-muhsin-yazicioglunun-ailesiyle-gorusecek-1107888280.html
Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüşecek
Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüşecek
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün merhum Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesini Adalet Bakanlığı’nda kabul edecek. 10.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-10T10:46+0300
2026-08-10T10:46+0300
2026-08-10T10:46+0300
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muhsin yazıcıoğlu
akın gürlek
cinayet
soruşturma
ölüm
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Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesiyle bugün saat 12.00'de bir görüşme gerçekleştirecek.Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile saat 12.00’de bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek.Görüşmede, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260401/adalet-bakani-akin-gurlek-ocalana-ozel-konut-sorusunu-yanitladi-oyle-bir-durum-yok-1104680244.html
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muhsin yazıcıoğlu, akın gürlek, cinayet, soruşturma, ölüm
muhsin yazıcıoğlu, akın gürlek, cinayet, soruşturma, ölüm
Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüşecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün merhum Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesini Adalet Bakanlığı’nda kabul edecek.
Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesiyle bugün saat 12.00'de bir görüşme gerçekleştirecek.
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile saat 12.00’de bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek.
Görüşmede, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.