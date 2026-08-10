https://anlatilaninotesi.com.tr/20260810/adalet-bakani-gurlek-muhsin-yazicioglunun-ailesiyle-gorusecek-1107888280.html

Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüşecek

Adalet Bakanı Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüşecek

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün merhum Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesini Adalet Bakanlığı’nda kabul edecek. 10.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-10T10:46+0300

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türki̇ye

muhsin yazıcıoğlu

akın gürlek

cinayet

soruşturma

ölüm

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Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesiyle bugün saat 12.00'de bir görüşme gerçekleştirecek.Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile saat 12.00’de bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek.Görüşmede, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260401/adalet-bakani-akin-gurlek-ocalana-ozel-konut-sorusunu-yanitladi-oyle-bir-durum-yok-1104680244.html

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muhsin yazıcıoğlu, akın gürlek, cinayet, soruşturma, ölüm