https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/bakan-fidan-turkiye---misir-is-birliginin-guclenmesi-bolgede-baris-ve-istikrara-hizmet-ediyor-1108008145.html

Bakan Fidan: Türkiye - Mısır iş birliğinin güçlenmesi bölgede barış ve istikrara hizmet ediyor

Bakan Fidan: Türkiye - Mısır iş birliğinin güçlenmesi bölgede barış ve istikrara hizmet ediyor

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır ziyaretinin Türkiye ile Mısır arasındaki ikili iş birliğinin ve bölgesel gelişmelerin ele alınması açısından önemli bir... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T13:27+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaret kapsamında Türkiye-Mısır ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını belirtti.Fidan, Mısır ziyaretinin "mükemmel düzeyde seyreden" ikili iş birliğini ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirmek açısından son derece önemli bir fırsat teşkil ettiğini ifade etti.Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu toplantısı yapıldıFidan, ziyaret kapsamında Bedir Abdülati ile birlikte Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu İkinci Toplantısı'na eş başkanlık yaptıklarını aktardı.Ayrıca Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Reşad ve Arap Ligi Genel Sekreteri Nebil Fehmi ile görüştüğünü belirtti.Fidan, ziyaret sırasında iki ülke arasındaki ticaretin artırılması, ekonomik ilişkilerin çeşitlendirilmesi ve Türkiye ile Mısır arasındaki bağlantısallığın güçlendirilmesine yönelik anlaşmaların imzalandığını kaydetti.'İş birliğimiz bölgesel barış ve istikrara hizmet ediyor'Fidan sosyal medya açıklamasında, "Türkiye ve Mısır, tarihin ve coğrafyanın kendilerine yüklediği sorumluluğun bilinciyle hareket eden iki büyük devlettir. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin güçlenmesi, yalnızca halklarımızın ortak menfaatlerine değil; bölgemizde barış, istikrar ve refahın tesisine de hizmet etmektedir" ifadelerini kullandı.Fidan, Cumhurbaşkanlarının vizyonu doğrultusunda Türkiye ve Mısır'ın "omuz omuza çalışmaya" devam edeceğini ifade ederek, ilişkilerin karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde derinleştirileceğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/disisleri-bakani-fidan-daha-ciddi-tedbirlerin-alinmasinda-mutabik-kaldik-1107991556.html

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