https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/disisleri-bakani-fidan-daha-ciddi-tedbirlerin-alinmasinda-mutabik-kaldik-1107991556.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldık

Dışişleri Bakanı Fidan: Daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldık

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'la Gazze konusunda daha ciddi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T20:40+0300

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türkiye

mısır

hakan fidan

ikili görüşme

i̇srail

filistin

gazze

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın El Alameyn kentinde Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati'yle ortak basın toplantısı düzenledi.İki ülke arasındaki ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, ''Türkiye ve Mısır ilişkileri Cumhurbaşkanlarımız liderliklerinde mükemmel seviyede seyretmektedir'' dedi.Dışişleri Bakanı Fidan, “Türkiye ve Mısır Libya’nın birliği, bütünlüğü, egemenliği, bölünmezliği konusunda ortak düşünüyorlar” açıklamasında bulundu.Bakan Fidan, “(Gazze’de Mısır’la) Daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldık” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/cumhurbaskani-erdogan-insallah-yeni-kardeslik-turkuleri-soyleyecegiz-1107990577.html

türki̇ye

mısır

i̇srail

filistin

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türkiye, mısır, hakan fidan, ikili görüşme, i̇srail, filistin, gazze