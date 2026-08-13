Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/disisleri-bakani-fidan-daha-ciddi-tedbirlerin-alinmasinda-mutabik-kaldik-1107991556.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldık
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldık
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'la Gazze konusunda daha ciddi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T20:40+0300
2026-08-13T20:56+0300
türki̇ye
türkiye
mısır
hakan fidan
ikili görüşme
i̇srail
filistin
gazze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099486383_0:29:1600:929_1920x0_80_0_0_030342752770e13b764a655067ccbcdb.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın El Alameyn kentinde Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati'yle ortak basın toplantısı düzenledi.İki ülke arasındaki ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, ''Türkiye ve Mısır ilişkileri Cumhurbaşkanlarımız liderliklerinde mükemmel seviyede seyretmektedir'' dedi.Dışişleri Bakanı Fidan, “Türkiye ve Mısır Libya’nın birliği, bütünlüğü, egemenliği, bölünmezliği konusunda ortak düşünüyorlar” açıklamasında bulundu.Bakan Fidan, “(Gazze’de Mısır’la) Daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldık” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/cumhurbaskani-erdogan-insallah-yeni-kardeslik-turkuleri-soyleyecegiz-1107990577.html
türki̇ye
mısır
i̇srail
filistin
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/13/1099486383_146:0:1567:1066_1920x0_80_0_0_d1da77b67006dd7b136b46a0d6652854.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, mısır, hakan fidan, ikili görüşme, i̇srail, filistin, gazze
türkiye, mısır, hakan fidan, ikili görüşme, i̇srail, filistin, gazze

Dışişleri Bakanı Fidan: Daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldık

20:40 13.08.2026 (güncellendi: 20:56 13.08.2026)
© AA / Dışişleri BakanlığıDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© AA / Dışişleri Bakanlığı
Abone ol
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'la Gazze konusunda daha ciddi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın El Alameyn kentinde Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati'yle ortak basın toplantısı düzenledi.
İki ülke arasındaki ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, ''Türkiye ve Mısır ilişkileri Cumhurbaşkanlarımız liderliklerinde mükemmel seviyede seyretmektedir'' dedi.
Dışişleri Bakanı Fidan, “Türkiye ve Mısır Libya’nın birliği, bütünlüğü, egemenliği, bölünmezliği konusunda ortak düşünüyorlar” açıklamasında bulundu.
Bakan Fidan, “(Gazze’de Mısır’la) Daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldık” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz
19:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала