https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/disisleri-bakani-fidan-daha-ciddi-tedbirlerin-alinmasinda-mutabik-kaldik-1107991556.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldık
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldık
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'la Gazze konusunda daha ciddi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T20:40+0300
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türki̇ye
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hakan fidan
ikili görüşme
i̇srail
filistin
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın El Alameyn kentinde Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati'yle ortak basın toplantısı düzenledi.İki ülke arasındaki ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, ''Türkiye ve Mısır ilişkileri Cumhurbaşkanlarımız liderliklerinde mükemmel seviyede seyretmektedir'' dedi.Dışişleri Bakanı Fidan, “Türkiye ve Mısır Libya’nın birliği, bütünlüğü, egemenliği, bölünmezliği konusunda ortak düşünüyorlar” açıklamasında bulundu.Bakan Fidan, “(Gazze’de Mısır’la) Daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldık” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/cumhurbaskani-erdogan-insallah-yeni-kardeslik-turkuleri-soyleyecegiz-1107990577.html
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türkiye, mısır, hakan fidan, ikili görüşme, i̇srail, filistin, gazze
türkiye, mısır, hakan fidan, ikili görüşme, i̇srail, filistin, gazze
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldık
20:40 13.08.2026 (güncellendi: 20:56 13.08.2026)
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır'la Gazze konusunda daha ciddi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’ın El Alameyn kentinde Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati'yle ortak basın toplantısı düzenledi.
İki ülke arasındaki ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, ''Türkiye ve Mısır ilişkileri Cumhurbaşkanlarımız liderliklerinde mükemmel seviyede seyretmektedir'' dedi.
Dışişleri Bakanı Fidan, “Türkiye ve Mısır Libya’nın birliği, bütünlüğü, egemenliği, bölünmezliği konusunda ortak düşünüyorlar” açıklamasında bulundu.
Bakan Fidan, “(Gazze’de Mısır’la) Daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda mutabık kaldık” diye konuştu.