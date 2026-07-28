https://anlatilaninotesi.com.tr/20260728/iki-kiz-kardesi-feto-yalaniyla-40-milyon-lira-dolandirdilar-gayrimenkullerini-sattirdilar-1107597716.html

İki kız kardeşi FETÖ yalanıyla 40 milyon lira dolandırdılar: Gayrimenkullerini sattırdılar, altınlarını bozdurdular

İki kız kardeşi FETÖ yalanıyla 40 milyon lira dolandırdılar: Gayrimenkullerini sattırdılar, altınlarını bozdurdular

Sputnik Türkiye

Ankara'da 64 ve 67 yaşındaki iki kız kardeşi arayan dolandırıcılar FETÖ yalanıyla yaklaşık 40 milyon liralık vurgun yaptı. 28.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-28T12:55+0300

2026-07-28T12:55+0300

2026-07-28T12:55+0300

türki̇ye

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

fetö

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Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşen iki kız kardeş, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında çıkarılan tutuklama kararının kaldırılması vaadiyle yaklaşık 40 milyon liralarını dolandırıcılara kendi elleriyle teslim ettiler. Kız kardeşlerin hem gayrimenkullerini sattıkları hem de altınlarını bozdurarak tüm varlıklarını dolandırıcılara verdikleri belirlendi. Kız kardeşlerin dolandırıcılar tarafından kandırıldıkları telefon görüşmelerinin de kayıtları ortaya çıktı. Tutuklama kararı var diyerek korkuttular 'ay yıldız' parolasıyla dolandırdılarKız kardeşler Afife Y. ve Fatma Y'nin avukatı Murat Koç'un Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği suç duyurusu dilekçesinde, 64 ve 66 yaşındaki Afife Y. ve Fatma Y'nin 26 Mart'ta kendisini başkomiser olarak tanıtan C.A. tarafından arandığı belirtildi.İki kız kardeşin farklı tarihlerde dolandırıcılar tarafından arandıklarının ve haklarında 'yakalama kararı' var diyerek korkutuldukları anlatıldı. "Gizli operasyon" adı altında yaklaşık 3 ay süren aramalarla Afife Y. ve Fatma Y'yi dronla izlendiklerini ve başka kişilere bilgi verirlerse suç işlemiş olacaklarını söyleyerek korkuttukları öne sürülen şahısların, kız kardeşlere, banka şubelerinde de örgüt üyelerinin bulunması sebebiyle bankadan altınlarını alarak eve getirmelerini istedikleri belirtildi. Yaklaşık 40 milyon liralık ziynet eşyasını "mallarınızı devlet güvencesine alalım" diyerek kendilerine teslim edilmesini istedikleri ifade edilen dilekçede, şahısların, teslimat için eve polis yolladıkları ve teslimatı "ay yıldız" parolası kullanılarak yapılacağını söylediği aktarıldı.7 milyonluk dükkanı 3 milyon 600 bin liraya sattırdılar Mağdur kardeşlerin beyanına yer verilen dilekçede, Afife Y, şahıslara itiraz etmeye çalıştıklarında tehdit edilerek, tüm tapu ve banka kayıtlarının talep edildiğini belirtti. Afife Y, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan dükkanlarının, FETÖ üyelerini yanıltmak amacıyla hayali satış yapılmak üzere kullanılacağını ve muhataplarının kamu görevlisi olduğu için güvenmeleri gerektiğine ikna edildiklerini, ardından dükkan satışını gerçekleştirdiklerini anlattı. Sözde operasyonun gizliliği kullanılarak şahıslar tarafından sindirildiklerini ifade eden Afife Y, en az 7 milyon lira ederindeki dükkanını üzerinde kurulan baskı ve korku neticesinde 3 milyon 600 bin liraya sattığını ve şahısların tapu işlemi sırasında kendisini uzaktan izlediklerini öne sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260724/ahbap-dernegi-sorusturmasinda-ifade-veren--altayli-kumarbaz-dolandiriciliktan-hapse-girmis-bir-adam-1107527062.html

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dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, fetö