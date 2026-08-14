https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/bahceli-talimat-verdi-terorsuz-turkiye-turkusu-yayimlandi-1107996790.html

Bahçeli talimat verdi: 'Terörsüz Türkiye' türküsü yayımlandı

Bahçeli talimat verdi: 'Terörsüz Türkiye' türküsü yayımlandı

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla hazırlanan "Terörsüz Türkiye" temalı özel türkü ve video klip sosyal medyada paylaşıldı. Türkiye'nin birlik... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T07:28+0300

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin iç huzuru, güvenliği ve milli birliğine dikkat çekmek amacıyla yeni bir çalışmaya imza attı. Bahçeli'nin özel talimatı doğrultusunda hazırlanan ve "Terörsüz Türkiye" sürecini konu alan özel türkü ve video klip, partinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyuruldu.Birlik ve kardeşlik vurgusu: 'Dünyaya sestir'MHP’nin sosyal medya platformlarında "Terörsüz Türkiye dünyaya sestir" başlığıyla paylaştığı eserde; Türkiye'nin milli birlik ve beraberliği, kardeşlik hukuku, huzur ve güven ortamı ana temalar olarak işlendi. Özel olarak bestelenen türkünün nakarat bölümünde yer alan ifadelerle, terörden arındırılmış bir Türkiye'nin küresel ölçekteki gücü ve duruşu vurgulandı.Hazırlanan video klip kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, MHP kanadından yapılan paylaşımlarda sürecin toplumsal dayanışmayı pekiştirme ve milli hedeflere odaklanma amacını taşıdığı altı çizildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/adalet-bakani-gurlekten-alihan-kuris-aciklamasi-1107989956.html

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