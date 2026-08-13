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Adalet Bakanı Gürlek'ten Alihan Kuriş açıklaması
Adalet Bakanı Gürlek'ten Alihan Kuriş açıklaması
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş ve beraberindeki kişilere yönelik operasyon ile 2015 yılında Fenerbahçe Futbol A Takımı otobüsüne düzenlenen silahlı... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Alihan Kuriş ve beraberindeki kişilere yönelik operasyonun sorulması üzerine Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:2015 yılında Fenerbahçe Futbol A Takımı otobüsüne düzenlenen silahlı saldırı soruşturmasına ilişkin ise Bakan Gürlek, şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/suleymancilar-cemaati-lideri-alihan-kuris-gozaltina-alindi-suc-orgutunun-israil-baglantili-para-1107967871.html
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trabzon, akın gürlek, alihan kuriş, süleymancılar, süleymancılar cemaati, süleymancılar, fenerbahçe
trabzon, akın gürlek, alihan kuriş, süleymancılar, süleymancılar cemaati, süleymancılar, fenerbahçe

Adalet Bakanı Gürlek'ten Alihan Kuriş açıklaması

19:06 13.08.2026
© AA / Arda KüçükkayaAdalet Bakanı Akın Gürlek
Adalet Bakanı Akın Gürlek - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© AA / Arda Küçükkaya
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş ve beraberindeki kişilere yönelik operasyon ile 2015 yılında Fenerbahçe Futbol A Takımı otobüsüne düzenlenen silahlı saldırı soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Trabzon’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Alihan Kuriş ve beraberindeki kişilere yönelik operasyonun sorulması üzerine Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüt kurma, yönetme, kara para aklama, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi suçlardan dolayı Alihan Kuriş ve 48 kişi, 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şunu hatırlatmak istiyorum, burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon. Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor. Şu an herhalde gözaltı çalışmaları da devam ediyor. Yakalanamayanlar var ama uzun süreden beri takip edilen, çalışılan bir dosyaydı.
2015 yılında Fenerbahçe Futbol A Takımı otobüsüne düzenlenen silahlı saldırı soruşturmasına ilişkin ise Bakan Gürlek, şöyle konuştu:
4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe otobüsüne karşı silahlı bir eylem yapılmıştı biliyorsunuz. Bu bizim özellikle Adalet Bakanlığında Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Bürosunu kurduğumuzda bu dosyayı arkadaşlarımız çalışıyordu. Yeni ayrıntılar yakalandı, Trabzon Başsavcılığımız da yeni deliller buldu. 5 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti, 4 kişi yakalandı, 1 kişi firari. Burada soruşturma yapma yetkisi Başsavcılığa ait yani şu an tutuklamaya sevk edildi mi ya da gözaltı süresi doldu mu o konuyu ben bilmiyorum ama yani özellikle yeni deliller, HTS, baz istasyonu kayıtları, işte tüfeğin en son yakalanması ve benzeri sebeplerden dolayı Başsavcılıkça operasyon yapıldı. Yani faili Meçhul Suçlarla Mücadele Bürosunun yaptığı bir çalışmadır. Bizim kararlılıkla özellikle faili meçhuller konusunda mücadelemiz devam ediyor.
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