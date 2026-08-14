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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/bae-iki-tanker-hurmuz-bogazinda-hedef-alindi-1107995698.html
BAE: İki tanker Hürmüz Boğazı'nda hedef alındı
BAE: İki tanker Hürmüz Boğazı'nda hedef alındı
Sputnik Türkiye
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait iki tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef alındığını açıkladı. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T05:11+0300
2026-08-14T05:11+0300
dünya
ortadoğu
birleşik arap emirlikleri (bae)
hürmüz boğazı
wam
abu dabi ulusal petrol şirketi (adnoc)
bae dışişleri bakanlığı
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkenin ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında saldırıya uğradığını duyurdu. BAE'nin resmi haber ajansı WAM'ın aktardığı bilgilere göre, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2817 sayılı kararının açık ihlali olarak nitelendirilerek kınandı. Söz konusu kararın deniz taşımacılığının serbestisini vurguladığı ve ticari gemilerin hedef alınması ile uluslararası deniz yollarının aksatılmasına karşı çıktığı belirtildi.
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ortadoğu, birleşik arap emirlikleri (bae), hürmüz boğazı, wam, abu dabi ulusal petrol şirketi (adnoc), bae dışişleri bakanlığı
ortadoğu, birleşik arap emirlikleri (bae), hürmüz boğazı, wam, abu dabi ulusal petrol şirketi (adnoc), bae dışişleri bakanlığı

BAE: İki tanker Hürmüz Boğazı'nda hedef alındı

05:11 14.08.2026
© AAHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© AA
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait iki tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef alındığını açıkladı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülkenin ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında saldırıya uğradığını duyurdu. BAE'nin resmi haber ajansı WAM'ın aktardığı bilgilere göre, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2817 sayılı kararının açık ihlali olarak nitelendirilerek kınandı. Söz konusu kararın deniz taşımacılığının serbestisini vurguladığı ve ticari gemilerin hedef alınması ile uluslararası deniz yollarının aksatılmasına karşı çıktığı belirtildi.
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