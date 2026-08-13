https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/her-gun-portakal-suyu-icmek-vucudu-etkiliyor-binlerce-genin-aktivitesi-degisti-1107987819.html

Her gün portakal suyu içmek vücudu etkiliyor: Binlerce genin aktivitesi değişti

Her gün portakal suyu içmek vücudu etkiliyor: Binlerce genin aktivitesi değişti

Sputnik Türkiye

Her gün 500 mililitre saf pastörize portakal suyu tüketen yetişkinleri iki ay boyunca izleyen araştırmada, bağışıklık hücrelerindeki binlerce genin çalışma... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T18:26+0300

2026-08-13T18:26+0300

2026-08-13T18:26+0300

sağlik

portakal

bağırsak

faydaları

bakteri

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Araştırmacılar, düzenli portakal suyu tüketiminin vücuttaki etkilerini incelemek için yetişkinleri 60 gün boyunca takip etti. Katılımcılar her gün 500 mililitre saf pastörize portakal suyu tüketti. Sürenin sonunda bağışıklık hücrelerinde binlerce genin aktivitesinin etkilendiği görüldü.Molecular Nutrition & Food Research dergisinde yayımlanan araştırmada, özellikle vücuttaki iltihaplanma, kan basıncı ve şekerin işlenmesiyle bağlantılı genlerdeki değişiklikler incelendi.Araştırmanın sonunda iltihaplanma ve yüksek kan basıncıyla bağlantılı bazı genlerin daha az aktif hale geldiği görüldü. Böbreklerin vücutta sodyum tutmasını etkileyen bir genin aktivitesinde de azalma tespit edildi.Bulgular, günlük portakal suyu tüketimi ile daha düşük kan basıncı arasında bağlantı bulan önceki çalışmalarla da benzer yönde sonuçlar ortaya koydu.Araştırmaya göre portakal suyunun etkisi yalnızca içerdiği şekerle sınırlı olmayabilir. Düzenli tüketimin, vücudun düzenleyici sistemlerinde iltihaplanmayı azaltmaya ve kan damarlarının gevşemesine yardımcı olabilecek küçük değişikliklerle bağlantılı olduğu belirtildi.Portakaldaki doğal bileşik öne çıkıyorPortakalda bulunan hesperidin adlı doğal bileşik, araştırmalarda öne çıkan maddelerden biri oldu. Antioksidan ve iltihaplanmayı azaltıcı özellikleriyle bilinen hesperidinin kan basıncı, kolesterol dengesi ve vücudun şekeri işleme süreçleriyle bağlantılı mekanizmaları etkileyebildiği belirtildi.Araştırmada insanların verdiği yanıtların vücut ağırlığına göre değişebildiği de görüldü. Daha yüksek vücut ağırlığına sahip kişilerde yağ metabolizmasıyla bağlantılı genlerde daha fazla değişiklik görülürken, daha zayıf katılımcılarda iltihaplanmayla bağlantılı etkiler daha belirgin oldu.Daha önce 15 kontrollü çalışmadan 639 katılımcının verilerinin değerlendirildiği sistematik incelemede de düzenli portakal suyu tüketiminin insülin direncini ve kandaki kolesterol seviyelerini düşürdüğü sonucuna ulaşıldı.Fazla kilolu ve obez yetişkinleri ele alan başka bir analizde ise günlük portakal suyu tüketiminin ardından büyük tansiyonda küçük düşüşler ve 'iyi kolesterol' olarak bilinen HDL'de artışlar görüldü.Bağırsak bakterilerinde de değişim görüldüAraştırmalar portakal suyunun etkilerinin bağırsaklara kadar uzanabileceğine de işaret ediyor.Bir çalışmada, bir ay boyunca kan portakalı suyu içen kişilerin bağırsaklarında kısa zincirli yağ asitleri üreten bakterilerin sayısının arttığı görüldü. Bu maddeler sağlıklı kan basıncının korunması ve iltihaplanmanın azaltılmasıyla ilişkilendiriliyor.Katılımcılarda aynı zamanda kan şekeri kontrolünün iyileştiği ve iltihaplanmayla bağlantılı göstergelerin azaldığı bildirildi.Metabolik sendromu bulunan kişiler üzerinde yapılan başka bir çalışmada ise günlük portakal suyu tüketiminin 68 obez katılımcının damarlarının gevşeme ve genişleme işlevinde iyileşmeyle bağlantılı olduğu görüldü.Bununla birlikte bütün araştırmalar aynı sonuçları vermedi. Bazı çalışmalarda 'kötü kolesterol' olarak bilinen LDL seviyeleri düşerken, trigliserit ve HDL gibi diğer kan yağlarında belirgin değişiklik görülmedi.Araştırmalar portakal suyunun bazı olumlu etkilerle bağlantılı olabileceğine işaret etse de lif içeriği nedeniyle bütün portakal daha iyi bir seçenek olmaya devam ediyor. Bulgular, ölçülü miktarda saf portakal suyu tüketiminin iltihaplanma, kan akışı ve kalp sağlığıyla bağlantılı bazı göstergeler üzerinde etkili olabileceğini ortaya koyuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/akdeniz-diyeti-psikolojik-iyilik-halini-yukseltiyor-1107943878.html

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portakal, bağırsak, faydaları, bakteri