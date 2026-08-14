https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/akaryakita-cifte-zam-geldi-benzin-ve-motorin-fiyati-ne-oldu-1107997732.html

Akaryakıta çifte zam geldi: Benzin ve motorin fiyatı ne oldu?

Akaryakıta çifte zam geldi: Benzin ve motorin fiyatı ne oldu?

Sputnik Türkiye

Benzinin litresine ortalama 1 lira 5 kuruş motorine ise 8 lira 89 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte benzin... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T09:40+0300

2026-08-14T09:40+0300

2026-08-14T09:40+0300

ekonomi̇

benzin

abd

i̇stanbul

resmî gazete

motorin

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Petrol fiyatları bu sabah yükseldi. Bu durum, önceki seansta talep beklentilerinin zayıflaması ve ABD stoklarındaki büyük artış nedeniyle yaşanan düşüşün ardından ham petrol arzına ilişkin endişeleri yeniden canlandırdı.Brent petrol vadeli işlemleri yüzde 0,9 artarak TSİ 08:30 itibarıyla varil başına 87,16 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) vadeli işlemleri 6 sent artarak varil başına 81,31 dolara çıktı.Petrol fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma yurt içinde akaryakıta zam gelmesine neden oldu. Benzinin litresine ortalama 1 lira 5 kuruş motorine ise 8 lira 89 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Son artışla birlikte benzin fiyatı bazı şehirlerde 74 TL'yi geçerken motorin fiyatı da 82 TL'yi aştı.Motorinde ÖTV sıfırlanmıştıÖte yandan dün Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile motorinde uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV), ağustos sonuna kadar sıfırlanırken eylülden itibaren kademeli olarak artırılacağı belirtildi.Eşel mobil sistemi ve uygulanan vergi indirimleri nedeniyle pompa fiyatına yansıyan fiili ÖTV tutarı, 12 ağustos itibarıyla litre başına 7,74 TL seviyesinde bulunuyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte eşel mobil sistemi motorinde kaldırıldı.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul (Avrupa Yakası)Benzin litre fiyatı: 71.43 TLMotorin litre fiyatı: 79.68 TLLPG litre fiyatı: 33.79 TLAnkaraBenzin litre fiyatı: 72.40 TLMotorin litre fiyatı: 80.80 TLLPG litre fiyatı: 33.89 TLİzmirBenzin litre fiyatı: 72.69 TLMotorin litre fiyatı: 81.07 TLLPG litre fiyatı: 33.79 TLADANABenzin litre fiyatı: 73.25 TLMotorin litre fiyatı: 81.63 TLLPG litre fiyatı: 34.21 TLBİTLİSBenzin litre fiyatı: 74.04 TLMotorin litre fiyatı: 82.53 TLLPG litre fiyatı: 34.51 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/otv-duzenlemesi-resmi-gazetede-yayimlandi-motorinde-otv-sifirlandi-1107962727.html

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