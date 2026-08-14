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Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu CHP’yi böldü, şimdi Yeni Parti’yi bölmek için ilk hamlesini yaptı
Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu CHP’yi böldü, şimdi Yeni Parti’yi bölmek için ilk hamlesini yaptı
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi Ekrem İmamoğlu'nun CHP'yi böldüğünü iddia etti. Selvi "CHP’yi bölen Ekrem İmamoğlu yakında Yeni Parti’yi de böler." dedi. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T09:33+0300
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poli̇ti̇ka
abdulkadir selvi
ekrem i̇mamoğlu
chp
yeni parti
özgür özel
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun CHP üzerindeki etkisini ele alan bir yazı kaleme aldı.Selvi şu noktalara dikkat çekti:
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abdulkadir selvi, ekrem i̇mamoğlu, chp, yeni parti, özgür özel
abdulkadir selvi, ekrem i̇mamoğlu, chp, yeni parti, özgür özel

Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu CHP’yi böldü, şimdi Yeni Parti’yi bölmek için ilk hamlesini yaptı

09:33 14.08.2026
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2026
© DHA
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Abdulkadir Selvi Ekrem İmamoğlu'nun CHP'yi böldüğünü iddia etti. Selvi "CHP’yi bölen Ekrem İmamoğlu yakında Yeni Parti’yi de böler." dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun CHP üzerindeki etkisini ele alan bir yazı kaleme aldı.
Selvi şu noktalara dikkat çekti:

"Ekrem İmamoğlu, CHP’yi böle böle ilerliyor. CHP’yi böldü. Şimdi Yeni Parti’yi bölmek için ilk hamlesini yaptı. Terörsüz Türkiye oylamasında partideki çatlak su yüzüne çıktı. Yeni Parti’nin sancılı bir sürece girmesini sağladı. Yeni Parti ilk sınavında çatladı. Çatlayan testi su tutmaz. ‘Ekrem İmamoğlu CHP’yi böler’ diye yazdığımda bana saldıran troller bekleyin, CHP’yi bölen Ekrem İmamoğlu yakında Yeni Parti’yi de böler."

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