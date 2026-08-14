https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/abdulkadir-selvi-ekrem-imamoglu-chpyi-boldu-simdi-yeni-partiyi-bolmek-icin-ilk-hamlesini-yapti-1107997283.html
Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu CHP’yi böldü, şimdi Yeni Parti’yi bölmek için ilk hamlesini yaptı
Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu CHP’yi böldü, şimdi Yeni Parti’yi bölmek için ilk hamlesini yaptı
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Abdulkadir Selvi Ekrem İmamoğlu'nun CHP'yi böldüğünü iddia etti. Selvi "CHP’yi bölen Ekrem İmamoğlu yakında Yeni Parti’yi de böler." dedi. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T09:33+0300
2026-08-14T09:33+0300
2026-08-14T09:33+0300
poli̇ti̇ka
abdulkadir selvi
ekrem i̇mamoğlu
chp
yeni parti
özgür özel
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun CHP üzerindeki etkisini ele alan bir yazı kaleme aldı.Selvi şu noktalara dikkat çekti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/ozgur-ozel-dahil-3-ismin-dokunulmazlik-dosyasi-mecliste-1107949358.html
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abdulkadir selvi, ekrem i̇mamoğlu, chp, yeni parti, özgür özel
abdulkadir selvi, ekrem i̇mamoğlu, chp, yeni parti, özgür özel
Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu CHP’yi böldü, şimdi Yeni Parti’yi bölmek için ilk hamlesini yaptı
Abdulkadir Selvi Ekrem İmamoğlu'nun CHP'yi böldüğünü iddia etti. Selvi "CHP’yi bölen Ekrem İmamoğlu yakında Yeni Parti’yi de böler." dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun CHP üzerindeki etkisini ele alan bir yazı kaleme aldı.
Selvi şu noktalara dikkat çekti:
"Ekrem İmamoğlu, CHP’yi böle böle ilerliyor. CHP’yi böldü. Şimdi Yeni Parti’yi bölmek için ilk hamlesini yaptı. Terörsüz Türkiye oylamasında partideki çatlak su yüzüne çıktı. Yeni Parti’nin sancılı bir sürece girmesini sağladı. Yeni Parti ilk sınavında çatladı. Çatlayan testi su tutmaz. ‘Ekrem İmamoğlu CHP’yi böler’ diye yazdığımda bana saldıran troller bekleyin, CHP’yi bölen Ekrem İmamoğlu yakında Yeni Parti’yi de böler."