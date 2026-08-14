Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu CHP’yi böldü, şimdi Yeni Parti’yi bölmek için ilk hamlesini yaptı

"Ekrem İmamoğlu, CHP’yi böle böle ilerliyor. CHP’yi böldü. Şimdi Yeni Parti’yi bölmek için ilk hamlesini yaptı. Terörsüz Türkiye oylamasında partideki çatlak su yüzüne çıktı. Yeni Parti’nin sancılı bir sürece girmesini sağladı. Yeni Parti ilk sınavında çatladı. Çatlayan testi su tutmaz. ‘Ekrem İmamoğlu CHP’yi böler’ diye yazdığımda bana saldıran troller bekleyin, CHP’yi bölen Ekrem İmamoğlu yakında Yeni Parti’yi de böler."