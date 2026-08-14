https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/akomdan-istanbul-icin-yagis-ve-firtina-uyarisi-1108003618.html

AKOM’dan İstanbul için yağış ve fırtına uyarısı

AKOM’dan İstanbul için yağış ve fırtına uyarısı

Sputnik Türkiye

İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey kesimleri Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisi altına giriyor. AKOM, İstanbul’da pazartesi gününe kadar... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T11:48+0300

2026-08-14T11:48+0300

2026-08-14T11:48+0300

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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgasıyla düşecek. Bugünden itibaren İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin kuzey kesimlerinin serin havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent için fırtına ve yağış uyarısında bulundu. Açıklamaya göre sistemin yeni haftanın başlangıcına, pazartesi gününe kadar bölgede etkili olması öngörülüyor.Poyraz saatte 60 kilometreye ulaşabilecekAKOM’un tahminlerine göre rüzgar, kuzeyli yönlerden poyraz şeklinde esecek. Rüzgarın zaman zaman kuvvetlenerek saatte 30-60 kilometre hızla fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.Serin hava dalgasıyla birlikte İstanbul’da sıcaklıkların da gerileyeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıklar 26-28 dereceye düşecekAKOM, İstanbul’da sıcaklıkların 26-28 derece aralığında seyredeceğini ve mevsim normallerinin altında kalacağını bildirdi.Kentte serin ve rüzgarlı havayla birlikte kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin de görülebileceği öngörülüyor.AKOM’dan İstanbul için açıklamaAKOM’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey bölgeleri Balkanlar Üzerinden serin havaların etkisi altına giriyor. Yeni hafta başına (Pazartesi) kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (30-60km/s) eseceği, sıcaklıkların 26-28°C aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği beraberinde kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin görülebileceği öngörülüyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/istanbulda-hava-degisiyor-akom-yagis-icin-tarih-verdi-1107970862.html

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