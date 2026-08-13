https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/istanbulda-hava-degisiyor-akom-yagis-icin-tarih-verdi-1107970862.html

İstanbul’da hava değişiyor: AKOM yağış için tarih verdi

İstanbul’da hava değişiyor: AKOM yağış için tarih verdi

Sputnik Türkiye

AKOM, İstanbul için hafta sonuna yönelik yağış uyarısı yaptı. Kentte cuma günü yağış beklenmezken, cumartesi ve pazar günü kısa süreli ve yerel yağış... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul’un hava durumuna ilişkin yeni tahminini açıkladı. İstanbul’da hafta sonu yağış beklenirken, sıcaklıkların da Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisiyle düşeceği öngörülüyor.AKOM’un tahminine göre cuma günü kentte yağış beklenmiyor. Cumartesi ve pazar günü ise İstanbul genelinde kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor.İstanbul’a serin hava geliyorAKOM, İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey bölgelerinin Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisi altına gireceğini bildirdi.Yeni hafta başına kadar bölgede etkili olması beklenen sistemle birlikte sıcaklıkların cuma gününden itibaren 25-28 derece aralığına gerileyeceği tahmin ediliyor.AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey bölgeleri Balkanlar Üzerinden serin havaların etkisi altına giriyor. Yeni hafta başına (Pazartesi) kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile sıcaklıkların Cuma (Yarın) gününden itibaren 25-28°C aralığına gerileyeceği, hafta sonu kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin görülebileceği öngörülüyor."

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