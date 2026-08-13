https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/istanbulda-hava-degisiyor-akom-yagis-icin-tarih-verdi-1107970862.html
İstanbul’da hava değişiyor: AKOM yağış için tarih verdi
İstanbul’da hava değişiyor: AKOM yağış için tarih verdi
Sputnik Türkiye
AKOM, İstanbul için hafta sonuna yönelik yağış uyarısı yaptı. Kentte cuma günü yağış beklenmezken, cumartesi ve pazar günü kısa süreli ve yerel yağış... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T10:53+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul’un hava durumuna ilişkin yeni tahminini açıkladı. İstanbul’da hafta sonu yağış beklenirken, sıcaklıkların da Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisiyle düşeceği öngörülüyor.AKOM’un tahminine göre cuma günü kentte yağış beklenmiyor. Cumartesi ve pazar günü ise İstanbul genelinde kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor.İstanbul’a serin hava geliyorAKOM, İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey bölgelerinin Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisi altına gireceğini bildirdi.Yeni hafta başına kadar bölgede etkili olması beklenen sistemle birlikte sıcaklıkların cuma gününden itibaren 25-28 derece aralığına gerileyeceği tahmin ediliyor.AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey bölgeleri Balkanlar Üzerinden serin havaların etkisi altına giriyor. Yeni hafta başına (Pazartesi) kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile sıcaklıkların Cuma (Yarın) gününden itibaren 25-28°C aralığına gerileyeceği, hafta sonu kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin görülebileceği öngörülüyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/milyonlari-ilgilendiren-karar-ertelendi-sadakat-kartlarinda-sure-2027ye-uzatildi-1107968638.html
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akom, hava, hava durumu, i̇stanbul, balkanlar
akom, hava, hava durumu, i̇stanbul, balkanlar
İstanbul’da hava değişiyor: AKOM yağış için tarih verdi
AKOM, İstanbul için hafta sonuna yönelik yağış uyarısı yaptı. Kentte cuma günü yağış beklenmezken, cumartesi ve pazar günü kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin görülebileceği bildirildi. Balkanlar üzerinden gelen serin havayla birlikte sıcaklıkların cuma gününden itibaren 25-28 derece aralığına gerilemesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul’un hava durumuna ilişkin yeni tahminini açıkladı. İstanbul’da hafta sonu yağış beklenirken, sıcaklıkların da Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisiyle düşeceği öngörülüyor.
AKOM’un tahminine göre cuma günü kentte yağış beklenmiyor. Cumartesi ve pazar günü ise İstanbul genelinde kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor.
İstanbul’a serin hava geliyor
AKOM, İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey bölgelerinin Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisi altına gireceğini bildirdi.
Yeni hafta başına kadar bölgede etkili olması beklenen sistemle birlikte sıcaklıkların cuma gününden itibaren 25-28 derece aralığına gerileyeceği tahmin ediliyor.
AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey bölgeleri Balkanlar Üzerinden serin havaların etkisi altına giriyor. Yeni hafta başına (Pazartesi) kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile sıcaklıkların Cuma (Yarın) gününden itibaren 25-28°C aralığına gerileyeceği, hafta sonu kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin görülebileceği öngörülüyor."