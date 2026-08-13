Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/istanbulda-hava-degisiyor-akom-yagis-icin-tarih-verdi-1107970862.html
İstanbul’da hava değişiyor: AKOM yağış için tarih verdi
İstanbul’da hava değişiyor: AKOM yağış için tarih verdi
Sputnik Türkiye
AKOM, İstanbul için hafta sonuna yönelik yağış uyarısı yaptı. Kentte cuma günü yağış beklenmezken, cumartesi ve pazar günü kısa süreli ve yerel yağış... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T10:53+0300
2026-08-13T10:53+0300
türki̇ye
akom
hava
hava durumu
i̇stanbul
balkanlar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/15/1105913683_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_a0fc10ed3aa7e5f91c52ccea29f0bcf9.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul’un hava durumuna ilişkin yeni tahminini açıkladı. İstanbul’da hafta sonu yağış beklenirken, sıcaklıkların da Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisiyle düşeceği öngörülüyor.AKOM’un tahminine göre cuma günü kentte yağış beklenmiyor. Cumartesi ve pazar günü ise İstanbul genelinde kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor.İstanbul’a serin hava geliyorAKOM, İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey bölgelerinin Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisi altına gireceğini bildirdi.Yeni hafta başına kadar bölgede etkili olması beklenen sistemle birlikte sıcaklıkların cuma gününden itibaren 25-28 derece aralığına gerileyeceği tahmin ediliyor.AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey bölgeleri Balkanlar Üzerinden serin havaların etkisi altına giriyor. Yeni hafta başına (Pazartesi) kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile sıcaklıkların Cuma (Yarın) gününden itibaren 25-28°C aralığına gerileyeceği, hafta sonu kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin görülebileceği öngörülüyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/milyonlari-ilgilendiren-karar-ertelendi-sadakat-kartlarinda-sure-2027ye-uzatildi-1107968638.html
türki̇ye
i̇stanbul
balkanlar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/15/1105913683_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_6164da1c32edbcea7cf959ba7dc09d7c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akom, hava, hava durumu, i̇stanbul, balkanlar
akom, hava, hava durumu, i̇stanbul, balkanlar

İstanbul’da hava değişiyor: AKOM yağış için tarih verdi

10:53 13.08.2026
© AA / Şebnem Coşkunİstanbul sağanak yağış
İstanbul sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© AA / Şebnem Coşkun
Abone ol
AKOM, İstanbul için hafta sonuna yönelik yağış uyarısı yaptı. Kentte cuma günü yağış beklenmezken, cumartesi ve pazar günü kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin görülebileceği bildirildi. Balkanlar üzerinden gelen serin havayla birlikte sıcaklıkların cuma gününden itibaren 25-28 derece aralığına gerilemesi bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul’un hava durumuna ilişkin yeni tahminini açıkladı. İstanbul’da hafta sonu yağış beklenirken, sıcaklıkların da Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisiyle düşeceği öngörülüyor.
AKOM’un tahminine göre cuma günü kentte yağış beklenmiyor. Cumartesi ve pazar günü ise İstanbul genelinde kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor.

İstanbul’a serin hava geliyor

AKOM, İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey bölgelerinin Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisi altına gireceğini bildirdi.
Yeni hafta başına kadar bölgede etkili olması beklenen sistemle birlikte sıcaklıkların cuma gününden itibaren 25-28 derece aralığına gerileyeceği tahmin ediliyor.
AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey bölgeleri Balkanlar Üzerinden serin havaların etkisi altına giriyor. Yeni hafta başına (Pazartesi) kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeni ile sıcaklıkların Cuma (Yarın) gününden itibaren 25-28°C aralığına gerileyeceği, hafta sonu kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin görülebileceği öngörülüyor."
Kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap faizleri düşürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
EKONOMİ
Milyonları ilgilendiren karar ertelendi: Sadakat kartlarında süre 2027’ye uzatıldı
09:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала