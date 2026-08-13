https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/otv-duzenlemesi-resmi-gazetede-yayimlandi-motorinde-otv-sifirlandi-1107962727.html
ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı: Motorinde ÖTV sıfırlandı
ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı: Motorinde ÖTV sıfırlandı
Sputnik Türkiye
Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan ÖTV'de kademeli uygulamaya geçildi ve motorin eşel mobil sistemi dışına çıkarıldı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T00:40+0300
2026-08-13T00:40+0300
2026-08-13T00:49+0300
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resmi gazete
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre motorinde ÖTV ağustos sonuna kadar sıfır olacak. ÖTV tutarı eylülde 3, ekimde 6, kasımda 9, aralıkta 12 lira olarak uygulanacak. 1 Ocak 2027'den itibaren ise 13.9006 liraya yükselecek.Motorinde eşel mobil uygulaması kaldırılırken, benzin ve LPG'de mevcut sistem 30 Eylül'e kadar devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/motorin-fiyatlarina-indirim-duzenlemesi-bakanlik-devrede-1107947517.html
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mazot, motorin, akaryakıt, akaryakıt istasyonu, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi, resmi gazete
mazot, motorin, akaryakıt, akaryakıt istasyonu, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi, resmi gazete
ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı: Motorinde ÖTV sıfırlandı
00:40 13.08.2026 (güncellendi: 00:49 13.08.2026)
Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan ÖTV'de kademeli uygulamaya geçildi ve motorin eşel mobil sistemi dışına çıkarıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre motorinde ÖTV ağustos sonuna kadar sıfır olacak.
ÖTV tutarı eylülde 3, ekimde 6, kasımda 9, aralıkta 12 lira olarak uygulanacak. 1 Ocak 2027'den itibaren ise 13.9006 liraya yükselecek.
Motorinde eşel mobil uygulaması kaldırılırken, benzin ve LPG'de mevcut sistem 30 Eylül'e kadar devam edecek.