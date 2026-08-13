https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/otv-duzenlemesi-resmi-gazetede-yayimlandi-motorinde-otv-sifirlandi-1107962727.html

ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı: Motorinde ÖTV sıfırlandı

ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı: Motorinde ÖTV sıfırlandı

Sputnik Türkiye

Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan ÖTV'de kademeli uygulamaya geçildi ve motorin eşel mobil sistemi dışına çıkarıldı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T00:40+0300

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre motorinde ÖTV ağustos sonuna kadar sıfır olacak. ÖTV tutarı eylülde 3, ekimde 6, kasımda 9, aralıkta 12 lira olarak uygulanacak. 1 Ocak 2027'den itibaren ise 13.9006 liraya yükselecek.Motorinde eşel mobil uygulaması kaldırılırken, benzin ve LPG'de mevcut sistem 30 Eylül'e kadar devam edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/motorin-fiyatlarina-indirim-duzenlemesi-bakanlik-devrede-1107947517.html

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