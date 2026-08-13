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ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı: Motorinde ÖTV sıfırlandı
ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı: Motorinde ÖTV sıfırlandı
Sputnik Türkiye
Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan ÖTV'de kademeli uygulamaya geçildi ve motorin eşel mobil sistemi dışına çıkarıldı. 13.08.2026, Sputnik Türkiye
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre motorinde ÖTV ağustos sonuna kadar sıfır olacak. ÖTV tutarı eylülde 3, ekimde 6, kasımda 9, aralıkta 12 lira olarak uygulanacak. 1 Ocak 2027'den itibaren ise 13.9006 liraya yükselecek.Motorinde eşel mobil uygulaması kaldırılırken, benzin ve LPG'de mevcut sistem 30 Eylül'e kadar devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/motorin-fiyatlarina-indirim-duzenlemesi-bakanlik-devrede-1107947517.html
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mazot, motorin, akaryakıt, akaryakıt istasyonu, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi, resmi gazete
mazot, motorin, akaryakıt, akaryakıt istasyonu, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi, resmi gazete

ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı: Motorinde ÖTV sıfırlandı

00:40 13.08.2026 (güncellendi: 00:49 13.08.2026)
© AABenzin, motorin, LPG
Benzin, motorin, LPG - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© AA
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Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan ÖTV'de kademeli uygulamaya geçildi ve motorin eşel mobil sistemi dışına çıkarıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre motorinde ÖTV ağustos sonuna kadar sıfır olacak.
ÖTV tutarı eylülde 3, ekimde 6, kasımda 9, aralıkta 12 lira olarak uygulanacak. 1 Ocak 2027'den itibaren ise 13.9006 liraya yükselecek.
Motorinde eşel mobil uygulaması kaldırılırken, benzin ve LPG'de mevcut sistem 30 Eylül'e kadar devam edecek.
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.08.2026
EKONOMİ
Motorin fiyatlarına indirim düzenlemesi: Bakanlık devrede
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