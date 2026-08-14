https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/ak-parti-25inci-yilini-kutluyor-mhp-lideri-bahceliden-ozel-celenk-1108019491.html

AK Parti 25'inci yılını kutluyor: MHP lideri Bahçeli'den özel çelenk

AK Parti 25'inci yılını kutluyor: MHP lideri Bahçeli'den özel çelenk

Sputnik Türkiye

AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü kutlaması Başkent Millet Bahçesi’nde başladı. MHP lideri Bahçeli kutlama dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 14.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-14T20:32+0300

2026-08-14T20:32+0300

2026-08-14T20:32+0300

poli̇ti̇ka

devlet bahçeli

mhp

ak parti

kutlama

yıl dönümü

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü programına katıldı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çelenk gönderdi. Kutlama alanına getirilen çelenkte, karanfillerle hazırlanan '25' yazısı yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/tbmmde-sandalye-dagilimi-degisti-1108018877.html

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devlet bahçeli, mhp, ak parti, kutlama, yıl dönümü, recep tayyip erdoğan