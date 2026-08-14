https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/ak-parti-25inci-yilini-kutluyor-mhp-lideri-bahceliden-ozel-celenk-1108019491.html
AK Parti 25'inci yılını kutluyor: MHP lideri Bahçeli'den özel çelenk
AK Parti 25'inci yılını kutluyor: MHP lideri Bahçeli'den özel çelenk
Sputnik Türkiye
AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü kutlaması Başkent Millet Bahçesi’nde başladı. MHP lideri Bahçeli kutlama dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T20:32+0300
2026-08-14T20:32+0300
2026-08-14T20:32+0300
poli̇ti̇ka
devlet bahçeli
mhp
ak parti
kutlama
yıl dönümü
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü programına katıldı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çelenk gönderdi. Kutlama alanına getirilen çelenkte, karanfillerle hazırlanan '25' yazısı yer aldı.
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devlet bahçeli, mhp, ak parti, kutlama, yıl dönümü, recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli, mhp, ak parti, kutlama, yıl dönümü, recep tayyip erdoğan
AK Parti 25'inci yılını kutluyor: MHP lideri Bahçeli'den özel çelenk
AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü kutlaması Başkent Millet Bahçesi’nde başladı. MHP lideri Bahçeli kutlama dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çelenk gönderdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü programına katıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çelenk gönderdi.
Kutlama alanına getirilen çelenkte, karanfillerle hazırlanan '25' yazısı yer aldı.