https://anlatilaninotesi.com.tr/20260812/ozgur-ozel-dahil-3-ismin-dokunulmazlik-dosyasi-mecliste-1107949358.html
Özgür Özel dahil 3 ismin dokunulmazlık dosyası Meclis’te
Özgür Özel dahil 3 ismin dokunulmazlık dosyası Meclis’te
Sputnik Türkiye
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık Meclis'e... 12.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-12T15:38+0300
2026-08-12T15:38+0300
2026-08-12T15:38+0300
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meclis
adalet bakanlığı
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Meclis Başkanlığına, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.Karma Komisyona, Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Ağbaba ve TİP İstanbul Milletvekili Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.Fezleke süreci nasıl işler?Fezleke süreci, bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla hazırlanan soruşturma dosyasının Meclis'te oylanarak karara bağlanması anlamına geliyor. Süreç, savcılık raporunun Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı üzerinden Meclis'e ulaşmasıyla başlıyor, Karma Komisyon ve Genel Kurul aşamalarıyla devam ediyor.Savcılık, suç iddiasına yönelik delilleri toplayarak bir fezleke hazırlıyor, dosya Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı kanalıyla TBMM Başkanlığı'na gönderiliyor. TBMM Başkanlığı gelen fezlekeyi milletvekillerine duyuruyor. Fezleke, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a sevk ediliyor, sonrasında kura ile beş kişilik bir Hazırlık Komisyonu kuruluyor.Söz konusu milletvekili, Komisyonu'nda savunmasını yapıyor veya başka bir milletvekiline yaptırıyor. Bu komisyon bir ay içinde çalışmasını tamamlayıp raporunu Karma Komisyon'a sunuyor.Karma Komisyon raporu görüşüyor, dokunulmazlığın kaldırılmasına ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sonuna ertelenmesine karar veriyor.Sonrasında rapor TBMM Genel Kurulu gündemine giriyor. Milletvekili son savunmasını yapıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/ozgur-ozel-fezleke-olayi-nedir-fezleke-ne-anlama-geliyor-1107779133.html
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özgür özel, meclis, adalet bakanlığı
özgür özel, meclis, adalet bakanlığı
Özgür Özel dahil 3 ismin dokunulmazlık dosyası Meclis’te
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık Meclis'e dosyaları sunuldu.
Meclis Başkanlığına, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Karma Komisyona, Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Ağbaba ve TİP İstanbul Milletvekili Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.
Fezleke süreci nasıl işler?
Fezleke süreci, bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla hazırlanan soruşturma dosyasının Meclis'te oylanarak karara bağlanması anlamına geliyor. Süreç, savcılık raporunun Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı üzerinden Meclis'e ulaşmasıyla başlıyor, Karma Komisyon ve Genel Kurul aşamalarıyla devam ediyor.
Savcılık, suç iddiasına yönelik delilleri toplayarak bir fezleke hazırlıyor, dosya Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı kanalıyla TBMM Başkanlığı'na gönderiliyor. TBMM Başkanlığı gelen fezlekeyi milletvekillerine duyuruyor. Fezleke, TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a sevk ediliyor, sonrasında kura ile beş kişilik bir Hazırlık Komisyonu kuruluyor.
Söz konusu milletvekili, Komisyonu'nda savunmasını yapıyor veya başka bir milletvekiline yaptırıyor. Bu komisyon bir ay içinde çalışmasını tamamlayıp raporunu Karma Komisyon'a sunuyor.
Karma Komisyon raporu görüşüyor, dokunulmazlığın kaldırılmasına ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sonuna ertelenmesine karar veriyor.
Sonrasında rapor TBMM Genel Kurulu gündemine giriyor. Milletvekili son savunmasını yapıyor.