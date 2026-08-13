https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/hegseth-ablukayi-suresizce-tutabiliriz-1107992310.html

Hegseth: Ablukayı süresizce tutabiliriz

Hegseth: Ablukayı süresizce tutabiliriz

Sputnik Türkiye

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Washington'ın İran'a uyguladığı deniz ablukasını ihtiyaç duyulduğu sürece, hatta süresiz olarak sürdürebilecek kapasiteye sahip... 13.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-13T21:37+0300

2026-08-13T21:37+0300

2026-08-13T21:40+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

pete hegseth

donald trump

i̇ran

hürmüz boğazı

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ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını gerektiği sürece sürdürme kapasitesine sahip olduğunu iddia etti.Hegseth Panama'da gazetecilere yaptığı açıklamada, “İhtiyaç duyduğumuz sürece sürdürebiliriz. Süresiz olarak. ABD Donanması ablukayı bu şekilde devam ettirebilir. Gemileri sadece dönüşümlü olarak değiştireceğiz" dedi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiğini ve bu statüyü koruyacağını öne sürmüştü. Buna karşılık İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a karşı savaşta 'istihbarat hataları' nedeniyle 'uzun zamandır yanlış hesap yaptığını' belirterek, Hürmüz Boğazı konusunda 'daha da büyük bir yanlış hesaplama' yapmaması konusunda uyardı.Ağustos başında Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve nükleer program konusunda anlaşmaları içeren yaklaşan barış anlaşması ışığında İran'a yönelik saldırıları durdurduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı, İran ve Umman'ın gemilerin boğazdan geçişi için coğrafi güzergah detayları konusunda anlaştığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/iran-disisleri-bakani-arakci-abd-hurmuz-bogazi-konusunda-daha-buyuk-bir-yanlis-hesaplama-yapiyor-1107982797.html

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