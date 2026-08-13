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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/hegseth-ablukayi-suresizce-tutabiliriz-1107992310.html
Hegseth: Ablukayı süresizce tutabiliriz
Hegseth: Ablukayı süresizce tutabiliriz
Sputnik Türkiye
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Washington'ın İran'a uyguladığı deniz ablukasını ihtiyaç duyulduğu sürece, hatta süresiz olarak sürdürebilecek kapasiteye sahip... 13.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-13T21:37+0300
2026-08-13T21:40+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
pete hegseth
donald trump
i̇ran
hürmüz boğazı
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ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını gerektiği sürece sürdürme kapasitesine sahip olduğunu iddia etti.Hegseth Panama'da gazetecilere yaptığı açıklamada, “İhtiyaç duyduğumuz sürece sürdürebiliriz. Süresiz olarak. ABD Donanması ablukayı bu şekilde devam ettirebilir. Gemileri sadece dönüşümlü olarak değiştireceğiz" dedi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiğini ve bu statüyü koruyacağını öne sürmüştü. Buna karşılık İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a karşı savaşta 'istihbarat hataları' nedeniyle 'uzun zamandır yanlış hesap yaptığını' belirterek, Hürmüz Boğazı konusunda 'daha da büyük bir yanlış hesaplama' yapmaması konusunda uyardı.Ağustos başında Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve nükleer program konusunda anlaşmaları içeren yaklaşan barış anlaşması ışığında İran'a yönelik saldırıları durdurduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı, İran ve Umman'ın gemilerin boğazdan geçişi için coğrafi güzergah detayları konusunda anlaştığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260813/iran-disisleri-bakani-arakci-abd-hurmuz-bogazi-konusunda-daha-buyuk-bir-yanlis-hesaplama-yapiyor-1107982797.html
i̇ran
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abd, pete hegseth, donald trump, i̇ran, hürmüz boğazı
abd, pete hegseth, donald trump, i̇ran, hürmüz boğazı

Hegseth: Ablukayı süresizce tutabiliriz

21:37 13.08.2026 (güncellendi: 21:40 13.08.2026)
© AP Photo / Manuel Balce CenetaPete Hegseth
Pete Hegseth - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Washington'ın İran'a uyguladığı deniz ablukasını ihtiyaç duyulduğu sürece, hatta süresiz olarak sürdürebilecek kapasiteye sahip olduğunu
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasını gerektiği sürece sürdürme kapasitesine sahip olduğunu iddia etti.
Hegseth Panama'da gazetecilere yaptığı açıklamada, “İhtiyaç duyduğumuz sürece sürdürebiliriz. Süresiz olarak. ABD Donanması ablukayı bu şekilde devam ettirebilir. Gemileri sadece dönüşümlü olarak değiştireceğiz" dedi.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiğini ve bu statüyü koruyacağını öne sürmüştü.
Buna karşılık İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran'a karşı savaşta 'istihbarat hataları' nedeniyle 'uzun zamandır yanlış hesap yaptığını' belirterek, Hürmüz Boğazı konusunda 'daha da büyük bir yanlış hesaplama' yapmaması konusunda uyardı.
Ağustos başında Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve nükleer program konusunda anlaşmaları içeren yaklaşan barış anlaşması ışığında İran'a yönelik saldırıları durdurduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı, İran ve Umman'ın gemilerin boğazdan geçişi için coğrafi güzergah detayları konusunda anlaştığını belirtti.
Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD, Hürmüz Boğazı konusunda daha büyük bir yanlış hesaplama yapıyor
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