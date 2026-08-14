https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/abd-ihalara-gumruk-vergisi-getiriyor-en-hassas-kategoriye-en-yuksek-gumruk-vergisi-1107994928.html
ABD, İHA'lara gümrük vergisi getiriyor: 'En hassas kategoriye en yüksek gümrük vergisi'
ABD, İHA'lara gümrük vergisi getiriyor: 'En hassas kategoriye en yüksek gümrük vergisi'
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın insansız hava araçları ve bunların kritik bileşenlerine yeni gümrük vergileri getirdiğini açıkladı. 14.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-14T01:37+0300
2026-08-14T01:37+0300
2026-08-14T01:37+0300
dünya
abd
donald trump
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
gümrük tarifesi
gümrük vergisi
gümrük vergileri
trump ek gümrük vergileri
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Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, insansız hava araçları (İHA) ve bu araçlara ait bileşenlerin ithalatına gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir bildiriye imza attı.Açıklamada, kararın İHA ve bileşenlerinin ithalatından kaynaklanan ulusal güvenlik risklerini ele almayı ve aynı zamanda ABD'nin insansız hava aracı sektörünü ve tedarik zincirini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.Beyaz Saray'ın verdiği bilgilere göre, ABD ulusal güvenliği açısından en hassas kategoride değerlendirilen İHA'lara en yüksek gümrük vergisi uygulanacak.Bu kapsamda, azami kalkış ağırlığı 25 kilogramdan (55 pound) fazla olan ve termal görüntüleme özelliğine sahip hava araçları, bunların yanaşma istasyonları ve kritik bileşenleri için yüzde 100'e kadar gümrük vergisi öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260814/abd-mq-9-reaper-insansiz-hava-araclarinin-dortte-birini-kaybetti-1107993964.html
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abd, donald trump, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), gümrük tarifesi, gümrük vergisi, gümrük vergileri, trump ek gümrük vergileri
abd, donald trump, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), gümrük tarifesi, gümrük vergisi, gümrük vergileri, trump ek gümrük vergileri
ABD, İHA'lara gümrük vergisi getiriyor: 'En hassas kategoriye en yüksek gümrük vergisi'
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın insansız hava araçları ve bunların kritik bileşenlerine yeni gümrük vergileri getirdiğini açıkladı.
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, insansız hava araçları (İHA) ve bu araçlara ait bileşenlerin ithalatına gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir bildiriye imza attı.
Açıklamada, kararın İHA ve bileşenlerinin ithalatından kaynaklanan ulusal güvenlik risklerini ele almayı ve aynı zamanda ABD'nin insansız hava aracı sektörünü ve tedarik zincirini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.
Beyaz Saray'ın verdiği bilgilere göre, ABD ulusal güvenliği açısından en hassas kategoride değerlendirilen İHA'lara en yüksek gümrük vergisi uygulanacak.
Bu kapsamda, azami kalkış ağırlığı 25 kilogramdan (55 pound) fazla olan ve termal görüntüleme özelliğine sahip hava araçları, bunların yanaşma istasyonları ve kritik bileşenleri için yüzde 100'e kadar gümrük vergisi öngörülüyor.